Εφιάλτης για 56χρονη στη Ρόδο: Κατήγγειλε άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της
Ο άνδρας αρνείται τα πάντα - Ισχυρίζεται πως η σύντροφός του είναι αυτή που τον κλείδωσε έξω από το δωμάτιο στο μπαλκόνι και τον άφησε εκεί για πέντε ώρες
Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές μίας 56χρονης Νορβηγίδας στη Ρόδο, καθώς, όπως καταγγέλλει, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν.
Το περιστατικό συνέβη στις 6 το απόγευμα της 24ης Αυγούστου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 54χρονος Νορβηγός κατανάλωνε ποσότητα αλκοόλ και όταν η σύντροφός του τον κάλεσε να σταματήσει, εκείνος αρχικά την απείλησε ότι θα την χτυπήσει, ενώ στη συνέχεια της επιτέθηκε. Συγκεκριμένα, την έπιασε από τα μαλλιά, την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και την έσπρωξε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα και να χτυπήσει στο κεφάλι της. Μάλιστα, ο δράστης την δάγκωσε και στο αριστερό της μάγουλο.
Ο 54χρονος, σύμφωνα με τη rodiaki.gr, συνελήφθη χθες λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, μετά την καταγγελία που έκανε η σύντροφός του, η οποία, ωστόσο, δήλωσε στην Αστυνομία πως δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη, ούτε θέλει να τον ξαναδεί, παρά μόνο να χωρίσουν.
Από την πλευρά του, ο 54χρονος αρνείται τα όσα του καταλογίζονται και ισχυρίζεται πως η σύντροφός του είναι αυτή που τον κλείδωσε έξω από το δωμάτιο στο μπαλκόνι και τον άφησε εκεί για πέντε ώρες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όταν του άνοιξε την πόρτα, της ζήτησε να φύγει από το δωμάτιο και εκείνη τον χτύπησε.
Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής. Η δίκη επρόκειτο να γίνει χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, ωστόσο, αναβλήθηκε για σήμερα, ενώ ο 54χρονος που κρατούνταν, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
