Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία αποθήκης διαμερισμάτων - Τραυμάτισαν με μαχαίρι τον υπεύθυνο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αστυνομία ληστεία μαχαίρι

Είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και έκλεβαν ηλεκτρικές συσκευές και είδη υγιεινής

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 42χρονου αλλοδαπού και ενός 33χρονου Έλληνα, για ληστεία αποθήκης διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, οι δύο δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον υπεύθυνο διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης την ώρα που βρίσκονταν σε αποθήκη οικοδομής προσπαθώντας να κλέψουν ηλεκτρικές συσκευές και είδη υγιεινής. Όταν ο υπεύθυνος προσπάθησε να τους εμποδίσει, ο αλλοδαπός του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, που θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και με αυτά απέκτησαν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αποθήκη.

