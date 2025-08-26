Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία αποθήκης διαμερισμάτων - Τραυμάτισαν με μαχαίρι τον υπεύθυνο
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία αποθήκης διαμερισμάτων - Τραυμάτισαν με μαχαίρι τον υπεύθυνο
Είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και έκλεβαν ηλεκτρικές συσκευές και είδη υγιεινής
Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 42χρονου αλλοδαπού και ενός 33χρονου Έλληνα, για ληστεία αποθήκης διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, οι δύο δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον υπεύθυνο διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης την ώρα που βρίσκονταν σε αποθήκη οικοδομής προσπαθώντας να κλέψουν ηλεκτρικές συσκευές και είδη υγιεινής. Όταν ο υπεύθυνος προσπάθησε να τους εμποδίσει, ο αλλοδαπός του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, που θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και με αυτά απέκτησαν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αποθήκη.
Συγκεκριμένα, οι δύο δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον υπεύθυνο διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης την ώρα που βρίσκονταν σε αποθήκη οικοδομής προσπαθώντας να κλέψουν ηλεκτρικές συσκευές και είδη υγιεινής. Όταν ο υπεύθυνος προσπάθησε να τους εμποδίσει, ο αλλοδαπός του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, που θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και με αυτά απέκτησαν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αποθήκη.
Ειδήσεις σήμερα:
Πυροβόλησα τον 72χρονο γιατί τον είδα στο χωράφι μου, είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα
Ο «κανόνας των 5 ωρών»: Το μυστικό της δια βίου μάθησης που οδηγεί στην επιτυχία
Ο Τραμπ λέει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα - «Στέλνεις τον στρατό και αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν»
Πυροβόλησα τον 72χρονο γιατί τον είδα στο χωράφι μου, είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα
Ο «κανόνας των 5 ωρών»: Το μυστικό της δια βίου μάθησης που οδηγεί στην επιτυχία
Ο Τραμπ λέει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα - «Στέλνεις τον στρατό και αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα