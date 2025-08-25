ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 28 Αυγούστου
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 28 Αυγούστου

Αφορμή για τη κινητοποίηση είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 28 Αυγούστου
Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, οι δημόσιοι υπάλληλοι με απόφαση της ΑΔΕΔΥ προχωρούν σε πανελλαδική 24ωρη απεργία.

Αφορμή για τη νέα απεργειακή κινητοποίηση είναι η εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της, εκτιμώντας ότι προωθεί «την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου» και ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) κλπ

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για τη λειτουργία των ΜΜΜ και των πλοίων.  Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.


