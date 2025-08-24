Συνελήφθη διαρρήκτης για 10 υποθέσεις σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη – Αναζητούνται οι δύο συνεργοί του
Συνελήφθη διαρρήκτης για 10 υποθέσεις σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη – Αναζητούνται οι δύο συνεργοί του

Ο συλληφθείς με τους συνεργούς τους κατάφεραν να διαρρήξουν πέντε επιχειρήσεις και δύο καταστήματα

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν άνδρα, που κατηγορείται, μαζί με δύο συνεργούς του, για 10 περιπτώσεις διαρρήξεων σε καταστήματα και επιχειρήσεις στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η δράση τους εξελίχθηκε σε διάστημα έξι εβδομάδων, δηλαδή από τις 10 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου, με οργανωμένο τρόπο και διαφορετική σύνθεση. Στόχος τους ήταν εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν να διαρρήξουν πέντε επιχειρήσεις και δύο καταστήματα, ενώ σε άλλες τρεις περιπτώσεις η απόπειρά τους απέτυχε. Από τους χώρους που «χτύπησαν» αφαίρεσαν διάφορα χρηματικά ποσά.

Στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο διαρρηκτικά εργαλεία και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των συνεργών του συνεχίζονται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες.



