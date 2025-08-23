Σάκης Κεχαγιόγλου για Βεσυρόπουλο: «Αποχαιρετώ τον ευλαβή φίλο μου που πορεύεται πλέον στην αιωνιότητα»
Η δήλωση του γνωστού ποινικολόγου για τον εκλιπόντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου αποχαιρετά τον εκλιπόντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

«Με ιδιαίτερη ταπεινότητα και διάκριση, αποχαιρετώ τον πιστό Χριστιανό, τον φιλαγιορείτη και ευλαβή φίλο μου που πορεύεται πλέον στην αιωνιότητα και προς τον Κύριον της Ζωής και του Θανάτου που τόσο αγαπούσε. Του δούλου του Θεού Αποστόλου, αιωνία η μνήμη», αναφέρει ο κ. Κεχαγιόγλου στη δήλωσή του.

Η δήλωση του Σάκη Κεχαγιόγλου

«Με θλίψη κατευοδώνω τον αγαπητό φίλο και συμπατριώτη Απόστολο Βεσυρόπουλο. Άλλοι – αρμοδιότεροι από εμένα – μίλησαν και θα μιλήσουν για τον ευγενή και αυτοδημιούργητο επιστήμονα και πολιτικό. Η Ημαθία και το Εθνικό Κοινοβούλιο θα αποτιμήσουν το έργο και την προσφορά του. Όσον με αφορά και με ιδιαίτερη ταπεινότητα και διάκριση, αποχαιρετώ τον πιστό Χριστιανό, τον φιλαγιορείτη και ευλαβή φίλο μου που πορεύεται πλέον στην αιωνιότητα και προς τον Κύριον της Ζωής και του Θανάτου που τόσο αγαπούσε. Του δούλου του Θεού Αποστόλου, αιωνία η μνήμη.»

