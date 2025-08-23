Καιρός: Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, επιστρέφει η ζέστη προς το τέλος του μήνα

Ο καιρός την Κυριακή 24 Αυγούστου

Ο καιρός τη Δευτέρα 25 Αυγούστου

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως 31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.