Κλήρωση Eurojackpot 22/8/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32 εκατομμύρια ευρώ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (22/08), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 32.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 153 είναι οι εξής: 3, 14, 16, 22, 34 και 7, 10.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.
