Περιφέρεια Αττικής: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ σε έργα προσβασιμότητας από ΑμεΑ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Την απόφαση για την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027» έργων ενίσχυσης της προσβασιμότητας απόσε κτήρια του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου στηνμε συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 448.800 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής«Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης ανακοινώνουμε σήμερα μια σημαντική δράση, που θα κάνει τους χώρους του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου πραγματικά ανοιχτούς και φιλόξενους για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο κτήρια και υποδομές, αλλά κυρίως ανθρώπινες ζωές. Γιατί η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνικός όρος∙ είναι δικαίωμα. Και η ενίσχυση της προσβασιμότητας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής, αποτελεί βασικό καθήκον μας προς το άξιο επιστημονικό προσωπικό που θα διαμορφώσει το μέλλον της πατρίδας μας» δήλωσε μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης ένταξης ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:«Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την ευθύνη της Περιφέρειας, δεσμευτήκαμε ότι η Αττική μας δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Ότι θα γίνεται κάθε μέρα πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική, πιο συμπεριληπτική. Η σημερινή απόφαση είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ΕΜΠ είναι ένας φάρος γνώσης, ιστορίας και δημιουργίας, που έχει υπηρετήσει την πατρίδα μας για δεκαετίες. Και οι πύλες του πρέπει να είναι ανοιχτές σε κάθε νέο και νέα, σε κάθε ερευνητή, σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το αν κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, χρησιμοποιεί μπαστούνι ή έχει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Γιατί η πραγματική αριστεία γεννιέται μόνο εκεί όπου υπάρχει ισότητα.Το όραμά μας για την Αττική είναι ξεκάθαρο: έργα για όλους, όχι για λίγους. Δεν επενδύουμε απλώς σε δομές∙ επενδύουμε σε αξιοπρέπεια, σε ίσες ευκαιρίες, σε μια κοινωνία που αγκαλιάζει κάθε πολίτη της. Στηρίζουμε τα πανεπιστήμιά μας γιατί εκεί χτυπά η καρδιά του αύριο. Και φροντίζουμε ώστε αυτό το αύριο να είναι ανοιχτό, φωτεινό και χωρίς εμπόδια.Η ισότιμη πρόσβαση δεν είναι ένα σύνθημα που απλώς επαναλαμβάνουμε. Είναι πράξη. Είναι τρόπος ζωής. Είναι το χαμόγελο ενός φοιτητή που για πρώτη φορά μπορεί να κινηθεί χωρίς δυσκολία στον χώρο του πανεπιστημίου του. Είναι η ανακούφιση μιας οικογένειας που ξέρει ότι το παιδί της μπορεί να σπουδάσει χωρίς εμπόδια.Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα. Για μια Περιφέρεια που δεν αφήνει κανέναν απ’ έξω. Για μια Περιφέρεια που φροντίζει, που νοιάζεται, που ανοίγει δρόμους — κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αυτή είναι η Αττική μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας».Το έργο αφορά στην υλοποίηση σχετικών εργασιών στα Κτήρια Α, Β και Ε της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, καθώς και στο Κτήριο Αεροδυναμικής, Ναυπηγικής και Υδροδυναμικών Μηχανών (ΑΝΥΜ) των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Στο πλαίσιο της δράσης, θα πραγματοποιηθούν οιαμφιθεάτρων, εργαστηρίων υπολογιστών, χώρων υγιεινής και του περιβάλλοντος χώρου. Με την ολοκλήρωση των έργων τα παραπάνω κτήρια θα είναι πλήρως προσβάσιμα από άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για δημόσια κτήρια και ειδικότερα για χώρους εκπαίδευσης.Η πράξη, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου “4.2 – Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης”, θα αρχίσει στις 16 Μαρτίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 16 Δεκεμβρίου 2027.