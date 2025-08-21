Ευρυτανία: Τραγικός θάνατος για 56χρονο - Πήγε να ποτίσει χωράφια, γλίστρησε σε πέτρα και χτύπησε στο κεφάλι
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο χωριό Κάτω Ραπτόπουλο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 56χρονος στην Ευρυτανία το απόγευμα της Τετάρτης ενώ έκανε εργασίες σε ποτάμι για να ποτίσει χωράφια.

Σύμφωνα με το evrytanika.gr, όλα συνέβησαν στο Κάτω Ραπτόπουλο την ώρα που ο 56χρονος προσπάθησε να μετακινήσει σωλήνες νερού για να ποτιστούν τα χωράφια.

Κάποια στιγμή φαίνεται ότι γλίστρησε στις βρεγμένες πέτρες του ποταμού με αποτέλεσμα να χτυπήσει στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού του και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τον 56χρονο βρήκε πεσμένο στο ποτάμι η αδελφή του καθώς η οικογένειά του είχε ανησυχήσει γιατί δεν επέστρεφε στο σπίτι του.

Ο άνδρας, ο οποίος μεγάλωσε σε οικογένεια με 8 αδέλφια, βρισκόταν στο χωριό για εργασίες συντήρησης του αρδευτικού δικτύου.

