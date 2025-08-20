Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καλαμπάκα
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καλαμπάκα

Ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας - Οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καλαμπάκα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (19/09) στον δρόμο από την Καλαμπάκα προς την Αύρα, με θύμα έναν άνδρα περίπου 45 ετών που οδηγούσε δίκυκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekalampaka.gr, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μηχανής, ο οποίος εντοπίστηκε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του.

Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καλαμπάκα


Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν τον τραυματία, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο άτυχος μοτοσικλετιστής ήταν περίπου 45 ετών, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία Καλαμπάκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο

Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης