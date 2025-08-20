Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καλαμπάκα
Ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας - Οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (19/09) στον δρόμο από την Καλαμπάκα προς την Αύρα, με θύμα έναν άνδρα περίπου 45 ετών που οδηγούσε δίκυκλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ekalampaka.gr, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μηχανής, ο οποίος εντοπίστηκε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν τον τραυματία, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ο άτυχος μοτοσικλετιστής ήταν περίπου 45 ετών, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία Καλαμπάκας.
