Αυτή την Κυριακή με το Θέμα, έξτρα τεύχος Marie Claire Collections 2025-26

Τοπαρουσιάζει το συλλεκτικό τεύχος Κολεξιόν!100 σελίδες με ό,τι θα είναι στη μόδα το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2025-26 για να κατακτήσετε πρώτες το στυλ της επόμενης σεζόν! Οι τσάντες, τα παπούτσια, οι διεθνείς τάσεις αλλά και η διαχρονική κομψότητα, όλα συγκεντρωμένα σε μια πολυτελή έκδοση.Από τις ψηλές μπότες και τις πένσιλ φούστες μέχρι τις ζώνες και τις μεγάλες τσέπες, επικεντρωνόμαστε στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ανανεώνουν την γκαρνταρόμπα.Λεοπάρ υπερβολές και παρέλαση χρωμάτων: η μόδα της νέας σεζόν είναι ατρόμητη και καθόλου ήσυχη.Ανακαλύψτε μαζί μας όλα όσα πρότειναν οι σχεδιαστές στις πασαρέλες.

Το φλογερό κόκκινο γνωρίζει ξανά μεγάλες δόξες.Ποιος μπορεί να πάρει τα μάτια του από αυτό το μπλε κοτλέ σύνολο της Chanel;Τα ρομαντικά πουκάμισα και οι φαρδιές ζώνες της Chloé έκαναν όλα τα βλέμματα να γυρίσουν.Οι (πολύ) ψηλές μπότες εντυπωσίασαν στο catwalk.Ένα από τα σταρ-κομμάτια της σεζόν είναι το τοπ με κρυστάλλους του Givenchy. Το ξεχωρίσαμε μήνες πριν.Το χρώμα κάνει την εμφάνισή του σε ακραίους συνδυασμούς, ακόμη και σε αυστηρά σύνολα γραφείου.Τα πιο εντυπωσιακά πανωφόρια του χειμώνα έχουν εντυπωσιακά κουμπιά και έρχονται σε πολλά μήκη και διαφορετικές εφαρμογές.Μη χάσετε το Marie Claire Collections αυτή την Κυριακή 24 Αυγούστου με το Θέμα.