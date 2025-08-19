Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Κρήτη: Ιδιαίτερη πρόταση γάμου στο Ενυδρείο Ηρακλείου με φόντο τον βυθό - Δείτε βίντεο
Κρήτη: Ιδιαίτερη πρόταση γάμου στο Ενυδρείο Ηρακλείου με φόντο τον βυθό - Δείτε βίντεο
Η Ελένη είπε το πολυπόθητο «ναι» στον Σωτήρη και οι δυο τους ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας
Έναν εντυπωσιακό και ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε ένας άνδρας για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, στην Κρήτη.
Συγκεκριμένα, ο Σωτήρης, έχοντας στο πλευρό του τους εργαζόμενους στο Ενυδρείο του Ηρακλείου Κρήτης, έστησε ένα ιδιαίτερο σκηνικό για να ζητήσει από την καλή του να τον παντρευτεί.
Καθώς θαύμαζαν τον θαλάσσιο κόσμου του ενυδρείου, εμφανίστηκε ένας δύτης με ένα κόκκινο κουτάκι για δαχτυλίδι. Οταν το άνοιξε, δεν είχε τίποτα μέσα. Τότε ο Σωτήρης έβγαλε από την τσέπη του το δαχτυλίδι με το οποίο ζήτησε στη σύντροφό του να τον παντρευτεί.
Δείτε το βίντεο:
Όλα αυτά ενώ το αγαπημένο τους τραγούδι πλημμύριζε τον χώρο και οι επισκέπτες του ενυδρείου ξέσπασαν σε αυθόρμητα χειροκροτήματα.
Φυσικά η Ελένη είπε το πολυπόθητο «ναι» στον Σωτήρη και οι δυο τους ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του ενυδρείου:
«Φανταστείτε τη σκηνή: Ένα ζευγάρι κοντά σε μια δεξαμενή, ένας δύτης που «καθαρίζει» τα τζάμια, και μια πρόσκληση στην όμορφη κοπέλα να πλησιάσει…
Η έκπληξη κορυφώθηκε όταν ο δύτης της έδωσε ένα άδειο κουτί κοσμηματοπωλείου! Μα πού ήταν το δαχτυλίδι; Η απάντηση ήρθε από δίπλα της, όπου ο Σωτήρης γονάτισε κρατώντας το πολυπόθητο μονόπετρο, ενώ το αγαπημένο τους τραγούδι πλημμύριζε τον χώρο. Οι επισκέπτες μας ξέσπασαν σε αυθόρμητα χειροκροτήματα, γεμάτοι συγκίνηση.
🧚♀️ Κάποια όνειρα ζωντανεύουν μέσα στο βυθό!!! 👩❤️👨 Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ενυδρείο Κρήτης έγινε το μαγικό...Posted by Cretaquarium on Monday, August 18, 2025
Και φυσικά, η Ελένη είπε το πολυπόθητο «ΝΑΙ»! Μια στιγμή γεμάτη αγάπη, χαρά και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Ενυδρείου μας.
Ευχόμαστε στο ζευγάρι μια ζωή γεμάτη ευτυχία και αγάπη, τόσο βαθιά και ατελείωτη όσο ο ωκεανός μας!»
