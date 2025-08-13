Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
«Πάλευα με έναν κουβά να σώσω το σπίτι μου» λέει κάτοικος στη Φιλιππιάδα
«Μου έχει μείνει μία μπλούζα, τα άλλα κάηκαν» ανέφερε ο κάτοικος της Παντάνασσας που έχασε το σπίτι του
Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (13/8), έχοντας ήδη καταστρέψει, σύμφωνα με τους κατοίκους κάποια σπίτια.
Στο χωριό Παντάνασσα, ένας κάτοικος, που είδε το σπίτι του να παραδίδεται στις φλόγες, περιγράφει στην κάμερα του OPEN τις δραματικές στιγμές που έζησε.
«Δεν είχαμε νερό. Ήμασταν μόνοι μας» ανέφερε, καταγγέλλοντας πως λόγω διακοπής του νερού και του ρεύματος, προσπαθούσε μόνος του με έναν κουβά και ένα βαρέλι νερό να σώσει την περιουσία του.
«Πάλευα με έναν κουβά να σώσω το σπίτι μου. Πέρναγαν τα πυροσβεστικά και μου έλεγαν πως δεν έχουν νερό. Πάλευα με έναν κουβά και ένα βαρέλι να σβήσω τη φωτιά στο σπίτι μου» ξέσπασε ο κάτοικος.
Όταν ρωτήθηκε για το τι του έμεινε από την περιουσία του είπε: «μία μπλούζα και ένα κυνηγετικό παντελόνι. Όλα τα υπόλοιπα καήκαν» είπε.
Αντίστοιχα συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία ενός ακόμη κατοίκου που έχασε τα πάντα. «Μου έχει μείνει μόνο μία μπλούζα, αυτή που φοράω και είναι λερωμένη» δήλωσε, περιγράφοντας πως όλα τα ρούχα του καταστράφηκαν.
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
