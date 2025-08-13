ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

«Πάλευα με έναν κουβά να σώσω το σπίτι μου» λέει κάτοικος στη Φιλιππιάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα Κάτοικος Σπίτι

«Πάλευα με έναν κουβά να σώσω το σπίτι μου» λέει κάτοικος στη Φιλιππιάδα

«Μου έχει μείνει μία μπλούζα, τα άλλα κάηκαν» ανέφερε ο κάτοικος της Παντάνασσας που έχασε το σπίτι του

«Πάλευα με έναν κουβά να σώσω το σπίτι μου» λέει κάτοικος στη Φιλιππιάδα
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (13/8), έχοντας ήδη καταστρέψει, σύμφωνα με τους κατοίκους κάποια σπίτια.

Στο χωριό Παντάνασσα, ένας κάτοικος, που είδε το σπίτι του να παραδίδεται στις φλόγες, περιγράφει στην κάμερα του OPEN τις δραματικές στιγμές που έζησε.

«Δεν είχαμε νερό. Ήμασταν μόνοι μας» ανέφερε, καταγγέλλοντας πως λόγω διακοπής του νερού και του ρεύματος, προσπαθούσε μόνος του με έναν κουβά και ένα βαρέλι νερό να σώσει την περιουσία του.

 «Πάλευα με έναν κουβά να σώσω το σπίτι μου. Πέρναγαν τα πυροσβεστικά και μου έλεγαν πως δεν έχουν νερό. Πάλευα με έναν κουβά και ένα βαρέλι να σβήσω τη φωτιά στο σπίτι μου» ξέσπασε ο κάτοικος.

Όταν ρωτήθηκε για το τι του έμεινε από την περιουσία του είπε: «μία μπλούζα και ένα κυνηγετικό παντελόνι. Όλα τα υπόλοιπα καήκαν» είπε.

Αντίστοιχα συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία ενός ακόμη κατοίκου που έχασε τα πάντα. «Μου έχει μείνει μόνο μία μπλούζα, αυτή που φοράω και είναι λερωμένη» δήλωσε, περιγράφοντας πως όλα τα ρούχα του καταστράφηκαν.


Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο

Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα

Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης