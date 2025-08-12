Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 76χρονος που έπεσε σε πηγάδι στη Νέα Ιωνία Βόλου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 76χρονος που έπεσε χθες σε πηγάδι στη Νέα Ιωνία Βόλου .

Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, η σύζυγός του άρχισε να τον αναζητά το απόγευμα της Δευτέρας όταν αντιλήφθηκε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει. Αφού έψαξε γύρω από το σπίτι και δεν τον εντόπισε, υποψιάστηκε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και αστυνομικοί, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου από το πηγάδι. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το φρέαρ και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.




 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.


