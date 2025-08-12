Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 76χρονος που έπεσε σε πηγάδι στη Νέα Ιωνία Βόλου
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται
Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 76χρονος που έπεσε χθες σε πηγάδι στη Νέα Ιωνία Βόλου .
Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, η σύζυγός του άρχισε να τον αναζητά το απόγευμα της Δευτέρας όταν αντιλήφθηκε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει. Αφού έψαξε γύρω από το σπίτι και δεν τον εντόπισε, υποψιάστηκε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές.
Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και αστυνομικοί, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου από το πηγάδι. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το φρέαρ και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από φρέαρ και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Νέα Ιωνία Βόλου. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
