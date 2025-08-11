Καιρός: Οι περιοχές που θα έχουν 42άρια και την Τρίτη - Άνεμοι έως 8 μποφόρ σε Αττική, Κυκλάδες και βόρειο Αιγαίο



Αναλυτικά ο καιρός την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Η άνοδος τηςέγινε αισθητή σε όλη τη χώρα, με τηνα καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, στο Φράγμα Πηνειού Ηλείας, στο Αστέρι Λακωνίας, στη Σπάρτη και στην Ωκεανία Αχαΐας, ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς.Όπως είπε η μετεωρολόγοςστο MEGA, αντίστοιχη θα είναι η εικόνα και αύριο, όποτε αναμένεται να επικρατήσει ένας «σχεδόν καύσωνας» -καιΑναλυτικότερα, για αύριο, Τρίτη 12 Αυγούστου, το θερμόμετρο προβλέπεται να δείξει 42 βαθμούς στη Μεσσηνία, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και τη Λακωνία. Ωστόσο, την Τετάρτη αναμένεται μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας – στους 40 βαθμούς – και από την Πέμπτη πρόκειται να υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωσή της, με τοννα κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα.Όσον αφορά στουςπροβλέπονται πολύ ισχυροί στην, στις, τηκαι το ανατολικό, όπου αναμένεται να κυμανθούν στα 7-8 μποφόρ από αύριο ως και το Σάββατο - γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Αίθριος.Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.