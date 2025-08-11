Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Καιρός: Οι περιοχές που θα έχουν 42άρια και την Τρίτη - Άνεμοι έως 8 μποφόρ σε Αττική, Κυκλάδες και βόρειο Αιγαίο
Συνεχίζει στο «κόκκινο» ο υδράργυρος, ενώ οι άνεμοι δεν δείχνουν να εξασθενούν τις επόμενες ημέρες
Η άνοδος της θερμοκρασίας έγινε αισθητή σε όλη τη χώρα, με τη Σκάλα Μεσσηνίας να καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, στο Φράγμα Πηνειού Ηλείας, στο Αστέρι Λακωνίας, στη Σπάρτη και στην Ωκεανία Αχαΐας, ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς.
Όπως είπε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου στο MEGA, αντίστοιχη θα είναι η εικόνα και αύριο, όποτε αναμένεται να επικρατήσει ένας «σχεδόν καύσωνας» -και η Τρίτη να είναι από τις πιο ζεστές ημέρες της εβδομάδας.
Αναλυτικότερα, για αύριο, Τρίτη 12 Αυγούστου, το θερμόμετρο προβλέπεται να δείξει 42 βαθμούς στη Μεσσηνία, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και τη Λακωνία. Ωστόσο, την Τετάρτη αναμένεται μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας – στους 40 βαθμούς – και από την Πέμπτη πρόκειται να υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωσή της, με τον Δεκαπενταύγουστο να κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα.
Όσον αφορά στους ανέμους προβλέπονται πολύ ισχυροί στην Αττική, στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένεται να κυμανθούν στα 7-8 μποφόρ από αύριο ως και το Σάββατο - γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Αναλυτικά ο καιρός την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
