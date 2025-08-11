Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ

Καλύτερη είναι λίγο πριν τις 17.00 η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

