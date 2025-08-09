Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Καλύτερη η εικόνα στον Κουβαρά Αττικής - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει οικοπεδικούς χώρους - Οι δυνάμεις επιχειρούν στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μαρκόπουλο, στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει οικοπεδικούς χώρους.
Στην περιοχή επιχειρούν: 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της φωτιάςΛόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μυρρινούντος - Αγ. Αικατερίνης από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου έως και το ύψος της οδού Αυλακίου.
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση
