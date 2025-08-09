Καλύτερη η εικόνα στον Κουβαρά Αττικής - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει οικοπεδικούς χώρους - Οι δυνάμεις επιχειρούν στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μαρκόπουλο, στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει οικοπεδικούς χώρους.

Στην περιοχή επιχειρούν:  42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ παρέχεται συνδρομή  από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της φωτιάς 

Λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μυρρινούντος - Αγ. Αικατερίνης από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου έως και το ύψος της οδού Αυλακίου.


Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση


