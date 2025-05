Ξεκινά τη Δευτέρα ο δωρεάν έλεγχος για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα - Πού θα γίνονται οι εξετάσεις

Ξεκινά τη Δευτέρα 19 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης, η οποία πραγματοποιείται για 13η διαδοχική χρονιά με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. Πρόκειται για μια δυναμική ευρωπαϊκή εκστρατεία που καλεί δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινότητες και δομές υγείας σε όλη την Ευρώπη να προσφέρουν, συντονισμένα, δωρεάν και για το διάστημα μίας εβδομάδας, εξετάσεις για την HIV λοίμωξη, τις Ηπατίτιδες Β & C και άλλα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη της έγκαιρης εξέτασης και της αποτελεσματικής διασύνδεσης με τη θεραπεία και τη φροντίδα υγείας, με απόλυτο σεβασμό στην αρχή της εμπιστευτικότητας.Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ως βασικός πυλώνας του συστήματος υγείας για την επιδημιολογική επιτήρηση και την πρόληψη νοσημάτων, αναγνωρίζει ότι τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα αποτελούν μια μακροχρόνια και συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία.Με αίσθημα ευθύνης και σταθερή προσήλωση στην προστασία της δημόσιας υγείας, o ΕΟΔΥ συμμετέχει ενεργά στην Εαρινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης 2025, προωθώντας την έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα για όλους.Στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας, ο ΕΟΔΥ συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στην κοινότητα, υλοποιώντας, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ολοκληρωμένη παρέμβαση πρωτογενούς πρόληψης για τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.Η παρέμβαση ενημέρωσης και πρόληψης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν σε:* επιστημονική πληροφόρηση της κοινότητας σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας* γνωστοποίηση στο κοινό της δυνατότητας για γρήγορο ανιχνευτικό έλεγχο των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων με rapid test* έγκαιρη διάγνωση των HIV/AIDS, σύφιλης, ηπατιτίδων B & C* προώθηση της συστηματικής και ασφαλούς χρήσης των προφυλακτικών μέσων* παροχή δυνατότητας διασύνδεσης με τη θεραπεία, σε περίπτωση θετικών περιπτώσεωνΕιδικότερα, από τη Δευτέρα 19 έως και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2024, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα προσφέρει δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test), σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information & post-counseling). Επιπλέον, θα παρέχεται ενημέρωση του γενικού πληθυσμού (stand, street action) με διανομή προφυλακτικού και έντυπου ενημερωτικού υλικού του ΕΟΔΥ ως έξης:

Δευτέρα, 19/05/2025Μοσχάτο-πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (έναντι Δημαρχείου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου): Κινητή Μονάδα ΕΟΔΥ, κατά τις ώρες 09:00-14:00, rapid test για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, ΣύφιληΤρίτη, 20/05/2025Ταύρος-πλατεία Π. Βακαλοπούλου (π. Μακεδονίας): Κινητή Μονάδα ΕΟΔΥ κατά τις ώρες 09:00-14:00, rapid test για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, ΣύφιληΠέμπτη, 22/05/2025Δάφνη: ΚΕΠ Υγείας Δάφνης-Υμηττού / Δερβενακίων 13, εντός Πλατείας Δημαρχείου Δάφνης: Κινητή Μονάδα ΕΟΔΥ, κατά τις ώρες 09:00-14:00, rapid test για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, ΣύφιληΠαρασκευή: 23/05/2025Υμηττός: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 - Πρώην Δημαρχείο Υμηττού (όπισθεν Αγίας Φωτεινής Υμηττού): Κινητή Μονάδα ΕΟΔΥ, κατά τις ώρες 09:00-14:00, rapid test για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, ΣύφιληΔευτέρα, 19/05/2025Βέροια: Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού με διανομή έντυπου ενημερωτικού και προφυλακτικού υλικού (street work)Τρίτη, 20/05/2025Βέροια - ΚΕΠ Υγείας/Δημοτικό Ιατρείο Δήμου Βέροιας: Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας, Κινητή Μονάδα ΕΟΔΥ, κατά τις ώρες 09:00-14:00, rapid test για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, ΣύφιληΕκτός των παραπάνω δράσεων υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του συνδυαστικού ελέγχου για HIV/Ηπατίτιδες/ΣΜΝ (integrated testing), συνεχίζεται η αδιάκοπη λειτουργία των Γραφείων Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία ΕΟΔΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού, παρέχεται ανιχνευτική εξέταση (rapid test) για: HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, Σύφιλη, Χλαμύδια, Γονόρροια:* Πολυκλινική Αθηνών, Πειραιώς 3, 09:00-14:00, 210.8813615* Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Ίωνος Δραγούμη 5, Ιλίσια, Αθήνα, 2107239945/ Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για το HIV/AIDS, τα ΣΜΝ & τις Ηπατίτιδες: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00- 17:00, 2107222222* Κέντρο Υγείας Πειραιά, Καραολή & Δημητρίου 39, Πειραιάς, 09:00-14:00, 210 4115672* Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΝΑΔΝΘ) Δελφών 124, Θεσσαλονίκη, Τετάρτη και Παρασκευή, 09:00-13:00, 2313308878-2310243363