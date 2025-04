Στην Ελλάδα «χτύπησε» η καρδιά της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σημαντικά βήματα εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων συνεχίζει να καταγράφει η δράση της Study in Greece το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τη διοργάνωση στην Αθήνα διεθνούς συνεδρίου με περισσότερους από επαγγελματίες του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης από όλον τον κόσμο.

Η SiG, η ΑΜΚΕ των ελληνικών ΑΕΙ και εθνικός φορέας για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά τους, μαζί με τον διεθνή οργανισμό NET24, διοργάνωσαν για πρώτη φορά διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων και επαγγελματιών του τομέα της διεθνοποίησης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και την ανάπτυξη στρατηγικών επαφών και συνεργασιών για την προώθηση της διεθνοποίησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και την προσέλκυση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα.Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκπρόσωποι ελληνικών πανεπιστημίων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), αλλά και εκπρόσωποι πανεπιστημίων άλλων χωρών (Κύπρος Μάλτα, Αρμενία, Πολωνία, Ελβετία, Τσεχία κ.ά.) συναντήθηκαν με ειδικούς του χώρου της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης για την προσέλκυση διεθνών φοιτητών.Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ που πρόσκεινται στη SiG, στο πλαίσιο των συναντήσεων προέκυψαν γόνιμες συζητήσεις για τις σύγχρονες τάσεις στη διεθνή ανώτατη εκπαίδευση και τέθηκαν θεμέλια για συνεργασίες που μπορούν να παράγουν υπολογίσιμα οφέλη για την ενίσχυση των ελληνικών πανεπιστημίων στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης.Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τη συμμετοχή επιφανών ομιλητών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο (United Scholars Center, ONER Education και Hermesis Study Abroad) μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά ΑΕΙ μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του διεθνή φοιτητή σε κάθε στάδιο και πτυχή των σπουδών του. Επίσης, με τη χρήση παραδειγμάτων από την πολυετή τους εμπειρία παρουσίασαν καλές πρακτικές για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών και έδωσαν χρήσιμες απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού σε ένα θερμό, συνεργατικό κλίμα.Από πλευράς SiG, η όλη διοργάνωση χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικά παραγωγική», καθώς η δικτύωση και οι διασυνδέσεις με τους παρευρισκόμενους recruitment agents και με πανεπιστήμια του εξωτερικού «έχτισαν ισχυρές βάσεις στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλεται από το υπουργείο Παιδείας, τα ΑΕΙ και το SiG για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης και σύγχρονης στρατηγικής διεθνοποίησης που θα καταστήσει την Ελλάδα διεθνή κόμβο σπουδών».Εξάλλου, η SiG και τα ελληνικά ΑΕΙ προετοιμάζονται για την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση στην NAFSA 2025 Annual Conference & Expo, που θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, από τις 27 έως τις 30 Μαΐου 2025. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί, κάθε χρόνο, τόπο συνάντησης κρατικών αξιωματούχων, πανεπιστημίων, οργανισμών, φορέων και επαγγελματιών από όλο το φάσμα της διεθνούς εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο, ότι η περυσινή εκδήλωση είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες από όλες τις ηπείρους.Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω έρχονται σε συνέχεια και της κομβικής σημασίας, όπως χαρακτηρίζεται από πλευράς SiG, Ελληνο-βρετανικής Στρατηγικής Συνεργασίας στην Εκπαίδευση (UK-Greece Strategic Partnership in Education). Μάλιστα, στα μέσα Μαρτίου συνδιοργανώθηκε από τη SiG και το Βρετανικό Συμβούλιο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από σαράντα εκπρόσωποι ελληνικών και βρετανικών πανεπιστημίων μαζί με υψηλόβαθμα στελέχη των κυβερνήσεων των δύο χωρών και φορέων του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου παρουσιάστηκε η πορεία του προγράμματος καθώς και οι ποικίλες συνεργασίες που γεννήθηκαν στους κόλπους του.Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνέργειες και συνεργασίες, όπως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Imperial College London και με το University of Southampton, του Πανεπιστημίου Πατρών με το Imperial College London, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Goldsmiths University London και το University of Aberdeen. Βεβαίως, ήδη δεκάδες κορυφαία ιδρύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζονται με ελληνικά ΑΕΙ για τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και για την ανάπτυξη άλλων κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών, μεταξύ των οποίων είναι τα: University College London, King's College London, University of Aberdeen, Bristol University, University of Dundee, City University of London, University of Leeds, University of Manchester, Nottingham Trent University, University of Leicester, University of Newcastle.