Ο Ted Sarandos στο νέο επεισόδιο του Argo Talks

Σε συνέχεια των δεκαοκτώ επεισοδίων της δωρεάν πλατφόρμας Argo Talks που φιλοξενεί μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, όπως οι Matthew McConaughey, Joe Russo, Nia Vardalos, Phedon Papamichael, Fisher Stevens, Barbara Broccoli, Tye Sheridan, Hilary Swank και Halle Berry, τη σκυτάλη παίρνει ο διάσημος Ελληνοαμερικάνος μεγαλοεπιχειρηματίας Ted Sarandos που μας εξιστορεί τα πρώτα του βήματα στην βιομηχανία, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μέχρι να χτίσει τον παγκόσμιο κολοσσό του Netflix, καθώς και συμβουλές προς τους νέους καλλιτέχνες οι οποίοι φιλοδοξούν να ακολουθήσουν την πορεία του.



«Το κοινό του Netflix είναι όλοι όσοι έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο και οθόνη. Ακόμα και μικρές αγορές μπορούν να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις. Κι αυτό μου επιτρέπει να βοηθάω ανεξάρτητους κινηματογραφιστές να κάνουν μια αρχή στην καριέρα τους».

Ted Sarandos







Λίγα λόγια για τον Ted Sarandos



Ο Ted Sarandos γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Φοίνιξ της Αριζόνα, σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης. Από μικρή ηλικία ανέπτυξε πάθος για τον κινηματογράφο, περνώντας αμέτρητες ώρες σε κινηματογράφους και βιντεοκλάμπ.



Σπούδασε δημοσιογραφία στο Glendale Community College αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, καθώς η επαγγελματική του πορεία στον χώρο της ψυχαγωγίας ξεκίνησε πολύ νωρίς.



Στη δεκαετία του 1980, ο Sarandos ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα τοπικό βιντεο κατάστημα, όπου ανέπτυξε εξαιρετική γνώση για τις προτιμήσεις των θεατών. Σύντομα, έγινε υπεύθυνος περιφερειακής διανομής για την αλυσίδα West Coast Video, όπου ανέβηκε ιεραρχικά και απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον τομέα της ψυχαγωγίας και των media.



Το 2000, ο Reed Hastings, συνιδρυτής του Netflix, αναγνώρισε την εξειδίκευση του Sarandos στην επιλογή περιεχομένου και τον προσέλαβε ως Chief Content Officer (CCO). Στην αρχή, το Netflix ήταν μια εταιρεία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου, αλλά ο Sarandos είδε τις δυνατότητες του streaming και άρχισε να πιέζει για την ψηφιακή μετάβαση.



Κάτω από την ηγεσία του, το Netflix έκανε την ιστορική στροφή προς τις πρωτότυπες παραγωγές, με επιτυχίες όπως το House of Cards (2013), Orange is the New Black (2013), Stranger Things (2016) κ.ά.



Το 2020, ο Ted Sarandos προήχθη σε Co-CEO του Netflix, μαζί με τον Reed Hastings. Από τη νέα του θέση, ο Sarandos συνεχίζει να ηγείται της στρατηγικής περιεχομένου της εταιρείας, διαχειρίζεται επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρωτότυπες ταινίες και σειρές και προωθεί την παγκόσμια επέκταση της πλατφόρμας.



Υπό την ηγεσία του, το Netflix πέτυχε έχει αποκτήσει πάνω από 230 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, έχει κερδίσει Όσκαρ και Emmy, με ταινίες όπως το Roma και The Power of the Dog και προωθήσει τοπικό περιεχόμενο από διάφορες γωνιές του πλανήτη, όπως το Squid Game και το La Casa de Papel.



