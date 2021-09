Ομιλία της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στην έναρξη της δράσης «Connect The Dots»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Connect The Dots», που υλοποιείται από το φορέα «The Hellenic Initiative» με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, και ο διευθυντής προγράμματος της ΤΗΙ, Μιχάλης Πρίντζος.Το πρόγραμμα Connect the Dots, είναι μια online πλατφόρμα επιχειρηματικής καθοδήγησης, στο οποίο ομογενείς μέντορες από τις ΗΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους με καινοτόμους Έλληνες επιχειρηματίες, ανταλλάσσοντας γνώσεις, εμπειρίες, δίκτυα.Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται στην πλατφόρμα, έπειτα από αξιολόγηση, και δουλεύουν σε ζεύγη, τα οποία θέτουν στόχους και οργανώνονται διαδικτυακά με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα, τέθηκε πιλοτικά σε εφαρμογή με 11 επιχειρηματικά ζεύγη, και μόλις δημοσιοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες εγγράφηκαν σε αυτό 40 μέντορες και ενδιαφερόμενοι για καθοδήγηση επιχειρηματίες.«Ευχαριστούμε την Πρέσβειρα Γιάννα Αγγελοπούλου και την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για την υποστήριξή σας στο πρόγραμμα «Connect the Dots», το οποίο αποτελεί μέρος της διάρκειας ενός έτους πρωτοβουλίας της Πρεσβείας των ΗΠΑ με τίτλο «ΗΠΑ-Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 Χρόνια Φιλίας» δήλωσε ο κ. Πάιατ και επισήμανε πως «η συνεργασία της Πρεσβείας των ΗΠΑ με την “The Hellenic Initiative” (THI) για το ”Connect the Dots” θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Ελλάδας».«Παράλληλα», πρόσθεσε, «αποδεικνύει πώς η Ελληνική Διασπορά εφαρμόζει τις κοινές μας αξίες, λειτουργώντας ως πραγματικός παράγοντας ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ελλάδας. Καθώς γιορτάζουμε 200 χρόνια φιλίας μεταξύ των χωρών μας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μας στην Ελληνοαμερικανική Διασπορά για το έργο που επιτελείτε καθημερινά ώστε να ενισχύσετε τους δεσμούς που συνδέουν τους λαούς μας και να οικοδομήσετε στήριξη για μια στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας που δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη». Ο Αμερικανός πρέσβης ευχήθηκε «τεράστια επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα».Η κυρία Αγγελοπούλου αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης δράσης, επισημαίνοντας ότι «η οικονομική ανάπτυξη, το «έξυπνο» επιχειρείν, η τεχνολογία, μπορούν να αποτελέσουν πύλη εισόδου στον τρίτο αιώνα του σύγχρονου βίου μας». «Τα ταλέντα της Ελλάδας», υπογράμμισε, «πρέπει να μένουν στον τόπο τους και να μην χρειάζεται να ξενιτευτούν αναζητώντας ευκαιρίες για να δημιουργήσουν. Η χώρα μας μπορεί να προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες και να αναπτύξει το τεχνολογικό της οικοσύστημα».Στο πλαίσιο αυτό, μιλώντας για τον ρόλο της ομογένειας, τόνισε ότι «η σύνδεση με την Ομογένεια θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα εξωστρέφειας και ανάπτυξης» και πως «αυτό το γνωρίζει καλά η «Ελληνική Πρωτοβουλία» (The Hellenic Initiative -THI), η οποία δραστηριοποιείται στην Αμερική, τον Καναδά και την Αυσταλία και συνεισέφερε στη συγκεκριμένη δράση, το δίκτυο των επαφών της».Από την πλευρά του ο κ. Πρίντζος σημείωσε ότι όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μιας μεγάλης δεξαμενής ταλέντων στην Ελλάδα και μιας δυναμικής στην ομογένεια, η οποία δεν μπορεί να αποτιμηθεί μόνο με την αξία της σε χρήμα. «Το ερώτημα που έπρεπε να απαντήσουμε ως οργανισμός είναι πώς αξιοποιούμε αυτήν την τεράστια τεχνογνωσία; Πώς αξιοποιούμε σωστά αυτό το τεράστιο δίκτυο; Πώς φέρνουμε τους δύο κόσμους κοντά;» είπε χαρακτηριστικά.«Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Project “Connect the Dots”», εξήγησε. «Θέλαμε να φέρουμε κοντά πολύ επιτυχημένους και ταλαντούχους Ελληνοαμερικανούς επαγγελματίες με όλους τους πολλά υποσχόμενους νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί».Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον τέταρτο άξονα δράσεων της Επιτροπής, καθώς πρόκειται για δράση που επενδύει στο μέλλον, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα.Εξοχότατε Κύριε Πρέσβη, αγαπητέ ΤζέφΚυρίες και Κύριοι,Η δράση “Connect the Dots” είναι ξεχωριστή μέσα στο επετειακό πρόγραμμα γιατί εμπεριέχει ταυτόχρονα την ουσία του παρελθόντος και του μέλλοντος.Η εφετινή χρονιά, μια χρονιά αναστοχασμού και κατάδυσης στα βαθύτερα νερά της Ιστορίας και της φυσιογνωμίας μας, μας βοήθησε να γνωρίσουμε καλύτερα τον συλλογικό εαυτό μας και να συνδεθούμε εκ νέου με τους φίλους και τους συμμάχους μας. Με τον κόσμο γύρω μας.Αυτό συνέβη, επειδή κοιτάξαμε με φρέσκια ματιά την πορεία των 200 ετών του σύγχρονου βίου της Ελλάδας. Αλλά και γιατί αποφασίσαμε από την αρχή, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» μαζί με την κοινωνία, να μετασχηματίσουμε αυτή τη νέα γνώση σε υλικό με το οποίο θα διαπλάσουμε το μέλλον μας. Οι περισσότερες από τις δράσεις που έχουν τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής έχουν στον πυρήνα τους την προσδοκία για ανάπτυξη και ευημερία.Σε κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας της, η Ελλάδα στηρίχθηκε στους συμμάχους της. Στη διάρκεια της Επανάστασης, ο αγώνας και οι θυσίες του ελληνικού λαού, ξεσήκωσαν ένα ισχυρό κίνημα φιλελληνισμού, ο απόηχος του οποίου διατηρείται ακόμα.Η δράση της αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα “Connect the Dots”, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, αποτελεί ακριβώς μια σύγχρονη προσέγγιση του φιλελληνισμού.Στην ουσία πρόκειται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αλληλεπίδρασης επιτυχημένων επιχειρηματιών της Ομογένειας, ως 40 ετών, οι οποίοι αναζητούν μια σημερινή σύνδεση με την προγονική πατρίδα, με πολλά υποσχόμενες startup επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα καιθέλουν να επεκταθούν σε νέες αγορές.Η δράση αποτελεί μέρος μόνο της συνεργασίας που έχει η Επιτροπή με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, η οποία -υπό την καθοδήγηση του Πρέσβη Pyatt- τιμά την επέτειο των 200 ετών και τη σχέση φιλίας και συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ.Η οικονομική ανάπτυξη, το «έξυπνο» επιχειρείν, η τεχνολογία, μπορούν να αποτελέσουν πύλη εισόδου στον τρίτο αιώνα του σύγχρονου βίου μας. Τα ταλέντα της Ελλάδας πρέπει να μένουν στον τόπο τους και να μην χρειάζεται να ξενιτευτούν αναζητώντας ευκαιρίες για να δημιουργήσουν. Η χώρα μας μπορεί να προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες και να αναπτύξει το τεχνολογικό της οικοσύστημα.Η σύνδεση με την Ομογένεια θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα εξωστρέφειας και ανάπτυξης. Αυτό το γνωρίζει καλά η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative -THI), η οποία δραστηριοποιείται στην Αμερική, τον Καναδά και την Αυσταλία και συνεισέφερε στη συγκεκριμένη δράση, το δίκτυο των επαφών της.Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» από την πλευρά της συμμετέχει στην προσπάθεια, με δύο τρόπους. Με το φόρουμ «Η Ελλάδα το 2040», μια δράση στην οποία συμμετέχουν, εδώ και μήνες, όλοι οι κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς της χώρας μας. Το αποτέλεσμα της εργασίας τους θα παρουσιαστεί δημοσίως στις 18 Οκτωβρίου. Και θα αποτυπωθεί αναλυτικά στη Λευκή Βίβλο, η οποία, επειδή φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, θα είναι προσβάσιμη σε όλους: επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και στους αρμόδιους για τη χάραξη των στρατηγικών πολιτικών επιλογών για τα επόμενα χρόνια.Παράλληλα, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης, Επιστήμης Δεδομένων και Αλγορίθμων, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη του ΜΙΤ, τον Χρήστο Παπαδημητρίου του Columbia, και του Τίμου Σελλή του Πολυτεχνείου της Μελβούρνης, προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο. Εφόσον ευοδωθούν οι προσπάθειες όλων το μέλλον θα ακουμπά σε γερά στηρίγματα.Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της εξαιρετικής αυτής προσπάθειας, εδώ και στις ΗΠΑ, και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους μετέχοντες.Σας ευχαριστώ.