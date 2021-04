Self-testing.gov.gr: Έτσι επιστρέφουν οι μαθητές στα Λύκεια - Πώς πετάμε το self test

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η δήλωση αποτελεσμάτων τωνείναι απαραίτητη έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, στην πλατφόρμα, εκπαιδευτικοί και προσωπικό των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν στηντο αποτέλεσμα του τεστ (θετικό ή αρνητικό) και κατά την προσέλευση στο σχολείο οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, ώστε η επαναλειτουργία των γενικών και επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας από σήμερα Δευτέρα 12 Απριλίου να συνεχιστεί με ασφάλεια.Έπειτα από μία πεντάμηνη διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των, εκπαιδευτικοί και μαθητές επιστρέφουν στις φυσικές τους τάξεις σήμερα, Δευτέρα.Κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας - εκπαιδευτικοί, μαθητές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς επίσης και το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ και ΕΒΠ) των σχολείων Ειδικής Αγωγής -και να φέρει μαζί του στο λύκειο τη σχετική βεβαίωση (για τους εκπαιδευτικούς) ήαρνητικού αποτελέσματος.μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ κάθε εβδομάδα από το, μαζί με ενημερωτικό υλικό. Το αποτέλεσμα του πρώτου θα επιδεικνύεται για την προσέλευση στο σχολείο από Δευτέρα έως Τετάρτη και του δεύτερου την Πέμπτη.Το self test είναι υποχρεωτικό το self test ακόμα και για όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν εμβολιαστεί.«Το πιο σημαντικό τεστ γίνεται εκτός σχολείου», αναφέρει το σχετικό σποτ του υπουργείου Παιδείας, ενώ οδηγίες για τη διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμαΠαραμένει η ισχυρή σύσταση για αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, αφού το self test, είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο που αφορά κυρίως στην έγκαιρη ανίχνευση ασυμπτωματικών φορέων.Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο self test, οι απουσίες 1-2 ημερών μέχρι να γίνει το επαναληπτικό test δεν θα προσμετρώνται.Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test, αν το τεστ είναι αρνητικό, απορρίπτονται στον κοινό κάδο απορριμμάτων.Αν είναι θετικό, απορρίπτονται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες.Τα απόβλητα των self tests δεν τοποθετούνται στους κάδους της ανακύκλωσης, ούτε απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, δικαιούται συνολικά 4, δύο για κάθε εβδομάδα. Το 1 θα έχει παραληφθεί πριν το μάθημα της Δευτέρας, ενώ από την ίδια μέρα, 12/4, μαθητές, εκπαιδευτικοί, μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων που επαναλειτουργούν δια ζώσης, θα μπορούν να προμηθευτούν με μια επίσκεψη στο φαρμακείο 2 τεστ (θα γίνονται 2 καταχωρίσεις από τους φαρμακοποιούς), και την επόμενη εβδομάδα να παραλάβουν ακόμη 1.Ενήλικοι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν μόνοι τους. Ανήλικοι μαθητές άνω των 13 ετών επίσης μόνοι τους αλλά υπό την επίβλεψη γονέων/κηδεμόνων, και σε ανήλικους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από τους γονείς/κηδεμόνες.Με την είσοδό τους στην υπηρεσία αυτή, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις κατηγορίες:-Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19: Δήλωση αποτελέσματος για το γενικό πληθυσμό και εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων.- Σχολική κάρτα για COVID-19: Δήλωση αποτελέσματος για την έκδοση σχολικής κάρτας για γονείς/κηδεμόνες μαθητών και ενήλικες μαθητές.Μετά από την είσοδο σε κάποια από τις επιλογές, γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων και στη συνέχεια οι πολίτες δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test το οποίο διενήργησαν, προκειμένου να εκδώσουν το αντίστοιχο παραστατικό.