Μητσοτάκης: Self test σε λιανεμπόριο, μέσα μεταφοράς και delivery στο τέλος της εβδομάδας

Για επιτυχημένο ξεκίνημα στην χρήση των self tests έκανε λόγο ο πρωθυπουργός,, στην πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την κατάσταση της πανδημίας του κορωνοϊού στην χώρα.Όπως είπε στην εισαγωγική τοποθέτησή του, 613 μαθητές και καθηγητές βρέθηκαν θετικοί από τα self test ενώ έκανε λόγο για χρήση των self tests πολύ σύντομα, στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στους εργαζόμενους στο, στις, σε«Θεωρώ ότι το ξεκίνημα των self-test απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχημένο και πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές, πρώτα και πάνω απ’ όλα, στους εκπαιδευτικούς,», είπε ο πρωθυπουργός.Μιλώντας για την προμήθεια της επόμενης παρτίδας των self tests σημείωσε: «Να επισημάνω και το γεγονός ότι στο δεύτερο διαγωνισμό για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων επιπλέον self test. Άρα, εκτιμώ ότι και το κόστος της σχετικής προμήθειας θα είναι χαμηλότερο».Κατέληξε δε λέγοντας πως τα self test δεν είναι υποκατάστατο για τα μοριακά τεστ και για τατα οποία δρομολογεί οργανωμένα η πολιτεία,το οποίο έχουμε στη διάθεση μας.«Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση που αφορά το ζήτημα των self-test. Θεωρώ ότι το ξεκίνημα των self-test απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχημένο και πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους, πρώτα και πάνω απ’ όλα, στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειες των μαθητών που στήριξαν αυτή την τολμηρή πρωτοβουλία της πολιτείας.Έδειξαν ότι, όταν η κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη, εκείνος ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εντοπίσαμε 613 μαθητές και καθηγητές -ως επί το πλείστον- ασυμπτωματικούς, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στο self-test. Έμειναν σήμερα στο σπίτι τους, δεν εξέθεσαν τους συμμαθητές τους και τους συναδέλφους τους σε κίνδυνοΚαι αυτή είναι η μεγάλη χρησιμότητα αυτού του νέου εργαλείου ανίχνευσης του ιού το οποίο έχουμε πια στη διάθεσή μας και γι’ αυτό και το μέτρο αυτό θα επεκταθεί πολύ σύντομα, στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, σε εργαζόμενους οι οποίοι μεταφέρουν φαγητό. Και, επίσης, να επισημάνω και το γεγονός ότι στο δεύτερο διαγωνισμό για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων επιπλέον self-test συμμετέχουν πολλές περισσότερες εταιρείες απ’ όσες συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό. Άρα, εκτιμώ ότι και το κόστος της σχετικής προμήθειας θα είναι χαμηλότερο.Και, πιστεύω, ότι τα στοιχεία αυτά δικαιώνουν την επιλογή μας να επαναλειτουργήσουν με προσοχή και το λιανεμπόριο και η εκπαίδευση. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, με πολύ μεγάλη προσοχή και να αξιοποιήσουμε και αυτό το πρόσθετο εργαλείο, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίζουμε περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι είναι θετικοί στον ιό και τους οποίους δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων πάντα να εντοπίζουμε μέσα από τα οργανωμένα τεστ που κάνει η πολιτεία, τα οποία -θέλω να επαναλάβω- και θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Tα self-test δεν είναι υποκατάστατο για τακαι για τα rapid test τα οποία δρομολογεί οργανωμένα η πολιτεία. Eίναι ένα πρόσθετο εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας και το οποίο σε επίπεδο πληθυσμού μπορεί να μας δώσει ένα σημαντικό πρόσθετο όπλο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού».