Self test: Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το χθεσινό άνοιγμα της πλατφόρμας καταχώρησης και ενημέρωσης για τη χορήγηση τωνανίχνευσης αντιγόνου, σηματοδότησε και την έναρξη της διάθεσής τους από τα φαρμακεία. Από σήμερα μαθητές και καθηγητές μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία το self test, στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ από αύριο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.Ήδη από νωρίς σήμερα το πρωί αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι έσπευσαν στα φαρμακεία για να. Κάποιοι γονείς πήγαν με το ΑΜΚΑ του παιδιού τους για να το παραλάβουν εκείνοι και να λύσουν και τυχόν απορίες που έχουν συμβουλευόμενοι τους φαρμακοποιούς, ενώ υπήρξε και κόσμος ο οποίος πήγε για να πάρει το self test παρότι σήμερα και αύριο διατίθενται μόνο για εκπαιδευτικούς και μαθητές αφού τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα. Στις περιπτώσεις μάλιστα που πολίτες οι οποίοι δεν δικαιούνται ακόμη το self test, πήγαν για να το πάρουν, μόλις έδωσαν τον αριθμό ΑΜΚΑ τους,Πατέρας μαθητών που πήγε σε φαρμακείο μιλώντας στοείπε: «Ήρθα σήμερα να πάρω το τεστ για τα παιδιά μου που θα ξεκινήσουν το σχολείο. Είναι πολύ καλό αυτό και απ’ότι είδα είναι εύκολη η διαδικασία για να το κάνεις, ενώ περιμένουμε και εγώ και η γυναίκα μου όταν έρθει η δική μας σειρά να το προμηθευτούμε. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή λύση για όλη την οικογένεια».Φαρμακοποιοί του κέντρου της Αθήνας, μιλώντας στο, επισήμαναν πως «ο κόσμος έρχεται για να προμηθευτεί το self test κυρίως για τα παιδιά τους που θα ξεκινήσουν το σχολείο, αλλά δεν λείπουν και πολίτες οι οποίοι έρχονται να το πάρουν για τους ίδιους. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση μόλις δώσουμε το ΑΜΚΑ τους το σύστημα δεν μας επιτρέπει τη χορήγησή του και έτσι τους λέμε να έρθουν τις επόμενες ημέρες όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα και για εκείνους. Πάντως ο κόσμος δείχνει μια καλή διάθεση ως προς τη χορήγηση των».Ο εφοδιασμός των φαρμακείων ξεκίνησε από χθες το πρωί και στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας. Η πλατφόρμα καταχώρησης θα ανοίγει μόνο με τον ΑΜΚΑ μαθητών, εκπαιδευτικών, που σημαίνει ότιΗ καταχώρηση των self-tests ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης.Οι φαρμακοποιοί συνιστούν στους δικαιούχους να προμηθευτούν τα self tests ώρες που ταείναι ανοιχτά και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα.Επισημαίνεται ότι το self-test είναι υποχρεωτικό για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς, πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του (θετικό ή αρνητικό) θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr H πλατφόρμα περιλαμβάνει οδηγίες προς τους Πολίτες για τη χρήση των, πληροφορίες για τη δήλωση αποτελέσματος των self-test για COVID-19, τη σχολική κάρτα και τη δήλωση του αποτελέσματος.Η υπηρεσία της δήλωσης των self-test θα είναι διαθέσιμη την. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε δημόσια δομή υγείας.Κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self-test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα, για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής του ταυτότητας από το φαρμακείο. Σε περίπτωση που πρόκειται για ανήλικα τέκνα τα κιτ μαζί με τις γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος θα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.