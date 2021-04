BAFTA: Η ταινία "Nomadland" κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας - Δείτε βίντεο

Frances McDormand does it again as she wins the BAFTA for Leading Actress for her performance in @Nomadlandfilm 🏆 #EEBAFTAs @EE pic.twitter.com/H2AHGfs6FI — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

Η αμερικανική δραματική ταινία "", για μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν σε βαν, ήταν ο μεγάλος νικητής τωνκινηματογραφικών, στην κατηγορία τηςκαι σε εκείνες για τη γεννημένη στην Κίνα σκηνοθέτριακαι πρώτου γυναικείου ρόλου για τητ.Η τελετή της Βρετανικής Ακαδημίας Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά για δύο νύχτες με τους υποψηφίους να συνδέονται μέσω βίντεο, λόγω τηςτης COVID-19.Ωστόσο οι κινηματογραφικοί αστέρεςκαιεμφανίστηκαν διά ζώσης στο Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου, ενώ ηκαι ησυνδέθηκαν μαζί τους από ένα στούντιο στο Λος Άντζελες προκειμένου να παρουσιάσουν ταΣτο "Nomadland" που θριάμβευσε στις Χρυσές Σφαίρες, πρωταγωνιστεί η 63χρονηστον ρόλο μιας χήρας η οποία εν μέσω οικονομικής ύφεσης στις ΗΠΑ μετατρέπει το βαν της σε κινητό σπίτι και ξεκινά ένα ταξίδι κάνοντας περιστασιακές δουλειές στην πορεία."Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτό το βραβείο στην κοινότητα των νομάδων που τόσο γενναιόδωρα μας καλωσόρισαν στις ζωές τους", είπε η Ζάο, που κέρδισε στην κατηγορία της σκηνοθεσίας, στην ομιλία αποδοχής του βραβείου."Ευχαριστούμε που μας δείξατε πως τα γηρατειά είναι ένα όμορφο κομμάτι ζωής, ένα ταξίδι το οποίο όλοι θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε και να τιμήσουμε. Το πώς συμπεριφερόμαστε στους ηλικιωμένους μας λέει πολλά για το τι είμαστε ως κοινωνία και πρέπει να τα πάμε καλύτερα".Το "Nomadland" κέρδισε επίσης το βραβείο διεύθυνσης φωτογραφίας.Το βραβείο βρετανικής ταινίας κέρδισε η ταινία "" το οποίο κέρδισε επίσης στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου.Η Ακαδημία απέτισε επίσης φόρο τιμής στονσύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ, που απεβίωσε την Παρασκευή, 9 Απριλίου. Ο Φίλιππος ήταν ο πρώτος πρόεδρος των BAFTA το 1959. Ο εγγονός του πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ο νυν πρόεδρος των BAFTA.Έπειτα από την κατακραυγή που προκάλεσαν πέρυσι τα BAFTA, όταν παρουσίασαν έναν κατάλογο με ηθοποιούς διεκδικητές των βραβείων που ήταν όλοι λευκοί, περισσότεροι από τους μισούς από τους 24 υποψήφιους φέτος ήταν έγχρωμοι.Ο βετεράνοςκέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στην ταινία "" όπου υποδύεται έναν άνδρα που πάσχει από άνοια."Είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου όπου δεν περίμενα ποτέ να πάρω αυτό το βραβείο", δήλωσε ο 83χρονος ηθοποιός στους δημοσιογράφους, ο οποίος πρόσθεσε πως λόγω ηλικίας ήταν "εύκολο" να κάνει την ταινία.κέρδισε στην κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου για το "Minari" όπου υποδύεται μια γιαγιά που έρχεται από τη Νότια Κορέα στις ΗΠΑ για να φροντίσει τα εγγόνια της.Η 73χρονη, που είναι υποψήφια για Όσκαρ, προκάλεσε γέλια στην ομιλία αποδοχής του βραβείου όταν είπε αστειευόμενη ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωριστεί από "Βρετανούς, που είναι γνωστό πως είναι πολύ σνομπ"., που κέρδισε πολλά βραβεία φέτος για τον ρόλο του ακτιβιστή των Μαύρων Πανθήρων Φρεντ Χάμπτον στο "Judas and the Black Messiah", κέρδισε στην κατηγορία δεύτερου ανδρικού ρόλου.Ο σκηνοθέτης των "Brokeback Mountain" και "Η ζωή του Πι"έλαβε την ανώτατη διάκριση της BAFTA για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο.