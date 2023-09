Τζορτζ Ταβέλης, a spa-cial man

Το «Euphoria Retreat» στον Μυστρά είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ του Τζορτζ Ταβέλη στον κόσμο του wellness. Aναπτύσσεται σε 3.000 τ.μ. αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους θεραπευτικούς προορισμούς στον κόσμο

«Minthis Spa», Πάφος

«Sanctum - Limassol Spa & Fitness», Λεμεσός

Το «Minthis Spa» στην Πάφο και το «Euphoria Retreat» στον Μυστρά είναι δύο σύγχρονοι ναοί ευεξίας που δημιουργήθηκαν με τη φροντίδα του πολύπειρου στον χώρο της ευζωίας Τζορτζ Ταβέλη

Ας μιλήσουμε με αριθμούς: κοντά στα 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της υγείας και των σπα, περισσότερα από 50 διεθνή και πλήρους κλίμακας έργα ανάπτυξης και διαχείρισης σπα, ανάμεσα στα οποία το «Euphoria Retreat» των 3.000 τ.μ. στον Μυστρά, έναν από τους κορυφαίους θεραπευτικούς προορισμούς στον κόσμο.Ο Τζορτζ Ταβέλης σπούδασε Εργοφυσιολογία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Σπα, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Spa Association (ISPA) Europe, ενώ το 1997 δημιούργησε το σπα και το γυμναστήριο του «Le Meridien Spa & Resort», του μεγαλύτερου σπα στην Ευρώπη, το οποίο έχει βραβευτεί για πέντε συνεχόμενα χρόνια με το World Spa Award, καθώς και με το World Spa & Wellness Award στην Ευρώπη το 2003.Μέσω της εταιρείας του ο ίδιος δημιούργησε, διαχειρίστηκε και διηύθυνε περίπου 30 σπα, ανάμεσα στα οποία το «Aphrodite Hills» με το «Retreat Spa», που επίσης βραβεύτηκε το 2008 με το World Spa & Wellness Award, ενώ έχει ανοίξει και το δικό του σύγχρονο κέντρο ευεξίας στη μαρίνα Λεμεσού.Ποια στοιχεία λαμβάνετε υπόψη σας για να δημιουργήσετε ένα σπα;Το εξειδικευμένο είδος τουρισμού για spa & wellness έχει εξελιχθεί έντονα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν μια συνολική εμπειρία που να περιλαμβάνει πολυτελή διαμονή, εξειδικευμένες θεραπείες και ποιότητα στις διακοπές τους. Για μένα η κύρια πηγή έμπνευσης είναι η τοποθεσία και τα φυσικά στοιχεία όπως είναι η θάλασσα, το φως και η φύση. Επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε τα projects μας πιο ελκυστικά όχι μόνο συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, αλλά και σε ευρύτερη περιφερειακή κλίμακα. O τρόπος με τον οποίο μπορείς να το πετύχεις αυτό γίνεται με τη δημιουργία του concept του σπα γύρω από μια μοναδική φιλοσοφία, για να προσφέρεις στους επισκέπτες του μια ολοκληρωμένη και αξέχαστη εμπειρία. Τα ιδιαίτερα facilities και οι εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, που δημιουργούνται με βάση την τοποθεσία και τα φυσικά στοιχεία της περιοχής, ενισχύουν την καινοτόμο ιδέα του concept.Τι έχει αλλάξει στην κουλτούρα των σπα μετά την πανδημία;Πολλά. Κατ’ αρχάς η οικονομία ευεξίας, η οποία εκτιμάται σήμερα περίπου στα 4,5 τρισ. δολάρια, έχει ακμάσει μετά την COVID-19, κυρίως γιατί δημιουργήθηκε η ανάγκη για έναν σωστό τρόπο ζωής που εξασφαλίζεται μέσα από την ευεξία. Ενα μεγάλο κομμάτι βασίζεται στον τουρισμό ευεξίας, στο wellness real estate και το wellness στον χώρο εργασίας. Μέσα από τη δική μου εμπειρία, αντιλήφθηκα ότι οι πελάτες των σπα επέστρεψαν στη ρουτίνα τους και οι νέοι πελάτες λαχταρούν για αποδράσεις που προσφέρονται σε αυτά. Ωστόσο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να αποβάλλουμε το άγχος της επιμόλυνσης από τον συγκεκριμένο ιό. Γι’ αυτό έχει δοθεί έμφαση στην ολιστική μορφή της ευημερίας.Με δεδομένο ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα λειτουργεί καλύτερα όταν είμαστε υγιείς, η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις της ευεξίας;Το μέλλον της υγείας έχει ένα μότο: «Σταματήστε να ενισχύετε, αρχίστε να ισορροπείτε το σώμα και την ψυχή σας». Γι’ αυτό θα δούμε περισσότερες τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος, κατάλληλες για τη διαχείριση του άγχους. Η βιομηχανία ευεξίας που επικεντρώθηκε στην έντονη και ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη του ανοσοποιητικού θα μπορούσε να επεκταθεί και να σώσει πολλές ζωές. Μια νέα τάση είναι και η «αρχιτεκτονική ευεξίας», που εστιάζει σε μεγάλο βαθμό σε ένα λειτουργικό design, ευάερο, ευήλιο, δημιουργώντας ιδιαίτερους χώρους στην καθημερινότητα για πιο ισορροπημένη και ήρεμη ζωή, ενώ θα συνεχίσουμε και το 2024 να κάνουμε travel reset, δηλαδή διακοπές ευεξίας που μας φέρνουν κοντά στη φύση ώστε να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας.Πώς αναπτύσσεται ο τομέας της ευεξίας στην Ελλάδα;Οι αφίξεις των spa travelers αυξάνονται διαρκώς, δημιουργώντας νέα ρεκόρ κάθε χρόνο - και για να είμαι ειλικρινής, κατά τη διάρκεια της κρίσης τα spa resorts κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις. Παρότι στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα destination spa υψηλής ποιότητας και ευρείας γκάμας, το βραβευμένο «Euphoria Retreat», η χώρα διαθέτει πολλά hotel spas με υψηλή ποιότητα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Υπάρχει πλούσιο έδαφος για την ανάπτυξη της βιομηχανίας των spas & wellness centers στην Ελλάδα. Αυτό μεταφράζεται σε πολύτιμες επενδυτικές ευκαιρίες για να διεκδικήσουμε μια μοναδική θέση ως προορισμός ευεξίας σε ένα κατά τα άλλα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.Υπάρχει κάποιο κενό στη βιομηχανία της ευεξίας στην Ελλάδα το οποίο θα θέλατε να συμπληρώσετε;Αυτό που λείπει είναι ότι δεν υπάρχει το πλαίσιο του ελληνικού περιβάλλοντος και της κουλτούρας. Εδώ και δύο χρόνια συνεργαζόμαστε με τον Γιώργο Κορρέ προκειμένου να καλύψουμε αυτό το κενό. Πήραμε δύο ελληνικά προϊόντα του Κορρέ και αναπτύξαμε μια ολιστική ιδέα ευεξίας μυαλού - σώματος δημιουργώντας εξατομικευμένες θεραπείες και τελετουργίες. Ετσι προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία spa που είναι εμπνευσμένη από το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας.Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να αναζητήσει κανείς για να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας σε σπα;Θα πρέπει να αναζητήσει σπα που είναι κοντά στη φύση, αλλά και βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον τόσο στην κατασκευή τους όσο και στις θεραπείες που προσφέρουν. Μότο τους πρέπει να είναι το «Healthy is the new thin», καθώς η απώλεια βάρους δεν είναι στόχος από μόνη της, αλλά είναι φυσικό υποπροϊόν του υγιούς και λογικού συνδυασμού υγιεινών διατροφικών συνηθειών και θεραπειών σπα. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσει αυθεντικές παραδοσιακές εμπειρίες οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με την ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων, ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων στη συνολική εμπειρία, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ευεξίας και επιστημονική τεκμηρίωση των υπηρεσιών σπα προκειμένου να υιοθετήσει κανείς έναν τρόπο ζωής προσανατολισμένο στην ευεξία και οργανωμένα προγράμματα που να μπορεί να τα συνεχίσει και στο σπίτι ◆