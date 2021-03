Ρον Γκαλέλα: Ο παπαρατσο-εφιάλτης των σταρ

Οι χρήστες απολαμβάνουν μία ασυναγώνιστη προσωποποιημένη εμπειρία θέασης από live πρόγραμμα & on demand περιεχόμενο σε ενιαίο περιβάλλον.

Τζον Λένον και Ντέιβιντ Μπάουι σε μια αληθινή συναστρία

Ο Στιβ Μακ Κουίν σε περιοχή απαγορευμένη για τους φωτογράφους

Ακόμα ένας μύθος στον φακό του παπαράτσο, η Λιζ Τέιλορ

Ο Αντι Γουόρχολ λάτρευε τη δουλειά του Γκαλέλα

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Μετά τη γροθιά του Μπράντο, ο Γκαλέλο άρχισε να φορά κράνος του μπέιζμπολ όποτε τον ακολουθούσε

Τζον Λένον, Μικ Τζάγκερ

Ο Ρον Γκαλέλα έχει κυκλοφορήσει πάνω από 18 βιβλία κι έχει τραβήξει 3 εκατομμύρια φωτογραφίες διασήμων Κατρίν Ντενέβ





Οι εικόνες των διασημοτήτων που έχει απαναθατίσει στην πολύχρονη καριέρα του είναι πια εμβληματικές, ενώ η έχθρα του με την Τζάκι Κένεντι και τονέχει μείνει παροιμιώδης. Ο 90χρονος σήμερα Γκαλέλα έζησε πολλές και μεγάλες περιπέτειες ώσπου να αναγνωριστεί. Η επιμονή του, αλλά κυρίως η δύναμη των εικόνων τού πρόσφεραν τελικά τις δάφνες και τον τίτλο του ολοκληρωμένου καλλιτέχνη.«Η φήμη των διασημοτήτων με προσέλκυε. Απεικονίζονται ως ήρωες στα βιβλία, στα περιοδικά, στην τηλεόραση και στη μεγάλη οθόνη. Αν και ο αγαπημένος μου ήρωας είναι ο Ντ’Αρτανιάν, ο φανταστικός χαρακτήρας που δημιούργησε ο Αλέξανδρος Δουμάς στους “Τρεις Σωματοφύλακες”. Θαυμάζω επίσης τον Σιρανό ντε Μπερζεράκ. Εχω σπουδάσει γλυπτική, οπότε στα φοιτητικά χρόνια μου σμίλεψα και τις δύο προσωπικότητές μου».Ο Ρον Γκαλέλα εκπλήρωσε τη στρατιωτική θητεία του ως φωτογράφος της Αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας στον πόλεμο με την Κορέα, που ξεκίνησε το 1951 και κράτησε τέσσερα χρόνια. Κατόπιν σπούδασε φωτορεπόρτερ στο Art Center College of Design στην Πασαντίνα της, απ’ όπου αποφοίτησε το 1958. Εκτός από τη γλυπτική, στον ελεύθερο χρόνο του κατά τη διάρκεια των σπουδών του έπαιρνε φωτογραφίες από σταρ που έφταναν σε πρεμιέρες ταινιών και τις πουλούσε εν συνεχεία σε περιοδικά της εποχής, όπως το «National Enquirer» ή το «Photoplay». Αργότερα, η συνήθεια του να φωτογραφίζει σταρ έφτασε σε τέτοιο σημείο που η «New York Post» χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τζάκι Κένεντι ως την «».«Η Τζάκι ήταν το αγαπημένο μου θέμα. Κι αυτό γιατί ήταν πάντα σε κίνηση, γεμάτη ζωή και ποτέ δεν σταμάτησε να ποζάρει. Ταιριάζει ακριβώς στο στυλ φωτογραφίας μου. Ναι, είχα εμμονή μαζί της. Την αγάπησα ως καλλιτέχνης και φωτορεπόρτερ που λατρεύει το ιδανικό του θέμα. Πιστεύω ότι ολόκληρος ο κόσμος είχε και εξακολουθεί να έχει εμμονή μαζί της. Στο πρώτο μου βιβλίο, “Jacqueline” (1974, Sheed & Ward) έγραψα ότι η Τζάκι ήταν “η πιο λαμπερή γυναίκα στον κόσμο”. Τώρα προσθέτω ότι ήταν -και εξακολουθεί να είναι- η πιο φωτογραφημένη διάσημη γυναίκα στον κόσμο. Πιστεύω πως μόνο ο Ελβις Πρίσλεϊ μπορούσε να συγκριθεί ή να υπερβεί το επίπεδο της φήμης της». Είναι χαρακτηριστικό ότι η ατάκα της Τζάκι Κένεντι σε έναν σωματοφύλακά της, «», έγινε το 2010 τίτλος ντοκιμαντέρ του Λίον Γκαστ με θέμα τον Ρον Γκαλέλα.. Ο Γκαλέλα θα θυμάται για πάντα τη γροθιά που του έριξε ο αιώνιος γόης στις 12 Ιουνίου του 1973. «Διάβασα στη στήλη του Eρλ Γουίλσον στη “New York Post” ότι ο Μπράντο επρόκειτο να φιλοξενηθεί ως καλεσμένος στην εκπομπή του Ντικ Κάβετ στο ABC. Η εκπομπή μαγνητοσκοπήθηκε στις πέντε και προβλήθηκε αργότερα το απόγευμα. Ξέροντας ότι ο Μπράντο ήταν για καιρό απομονωμένος στο νησί του στην Ταϊτή, σκέφτηκα ότι θα εκμεταλλευόμουν στο έπακρο την ευκαιρία της σπάνιας εμφάνισής του. Πήγα, λοιπόν, στο γραφείο του Κάβετ το μεσημέρι για πληροφορίες και μια πιθανή λήψη, αλλά δεν μου έδωσαν τίποτα. Κατά την έξοδο, παρατήρησα μία λιμουζίνα παρκαρισμένη στο μπροστινό μέρος του κτιρίου και ρώτησα τον οδηγό αν ήξερε κάτι για τον Μπράντο. Μου είπε: “Ναι, έρχεται με ελικόπτερο”. Δεν ήξερε όμως σε ποιο ελικοδρόμιο θα προσγειωνόταν. Το ελικοδρόμιο στο κτίριο της Pan Am στο Ιστ Ρίβερ, μεταξύ των οδών 61 και 62, φαινόταν το πιο λογικό σημείο. Το πλήρωμα στην αποθήκη της Pan Am γνώριζε ότι θα προσγειωνόταν ένα ελικόπτερο, αλλά δεν ήξερε ποιος ήταν ο επιβάτης. Μέχρι τις 4.30 τίποτα δεν συνέβαινε. Αποφάσισα να φύγω για το στούντιο του ABC. Κατά την έξοδο, είδα μια λιμουζίνα να οδηγεί στον τερματικό σταθμό και ρώτησα τον οδηγό αν ήταν για τον Μπράντο. Ο οδηγός επιβεβαίωσε την υποψία μου - ήταν! Ετρεξα πίσω στο ελικοδρόμιο και πήρα τα πλάνα του Μπράντο να αναχωρεί. Γύρισα γρήγορα στο στούντιο, αλλά υπήρχε συγκεντρωμένο ένα πλήθος θαυμαστών και φωτογράφων. Δεν μπόρεσα να βγάλω καλά πλάνα. Μετά τη μαγνητοσκόπηση, ο φίλος και συνάδελφός μου φωτογράφος Πολ Σμόλμπακ κι εγώ ακολουθήσαμε τον Μπράντο και τον Κάβετ στην Τσαϊνατάουν.Αυτό που δεν ήξερα τότε, αλλά ανακάλυψα αργότερα ήταν ότι ο Μπράντο είπε στον Κάβετ ότι ήξερε πως τους ακολουθούσα. Ο Κάβετ με γνώριζε, αλλά ο Μπράντο δεν το ήξερε. Ο Κάβετ εξήγησε στον Μπράντο ότι ήμουν ο φωτογράφος που πήγα στο δικαστήριο με την Τζάκι. Καθώς ο Πολ κι εγώ απομακρυνθήκαμε, ο Μπράντο ρώτησε τον Κάβετ: “Ποιος είναι ο Γκαλέλα;”. Ο Κάβετ απάντησε: “Ο ψηλός είναι ο Γκαλέλα”. Ο Μπράντο προειδοποίησε τον Κάβετ να κρατήσει το κεφάλι του κάτω, λέγοντας στον Κάβετ: “Αφήστε τους να πάρουν τις ίδιες φωτογραφίες”. Τελικά, έφτασαν στο εστιατόριο. Ο Μπράντο μουρμούρισε: “Τι άλλο θέλετε που δεν έχετε ήδη;”. Κοίταξα τον Κάβετ αφού με γνώριζε και ήταν φιλικός. Είπα: “Θα ήθελα μια φωτογραφία χωρίς τα γυαλιά ηλίου” (μέχρι τότε ο ήλιος είχε δύσει). Και μετά, χωρίς προειδοποίηση, σοκ! Ο Μπράντο με γρονθοκόπησε στην κάτω γνάθο! Δυστυχώς, ο Πολ δεν πρόλαβε να το φωτογραφήσει αυτό. Εβαλα τον φακό μου στο στόμα και πήρα μια φωτογραφία καθώς αιμορραγούσα. Οδήγησα εν συνεχεία προς το Νοσοκομείο Bellevue για να το ράψω. Μόλις το νοσοκομείο τελείωσε το σαγόνι μου, πήγα στο “Show Club” για να καλύψω μια εκδήλωση. Συνάντησα, επίσης, τον αρθρογράφο της “New York Post”, Ερλ Γουίλσον, ο οποίος πήρε το αποκλειστικό για την μπουνιά του Μπράντο. Εμαθα την επόμενη μέρα ότι ο Μπράντο σχεδόν αιμορραγούσε. Επειδή με χτύπησε τόσο δυνατά, πέντε από τα δόντια μου είχαν βυθιστεί στις αρθρώσεις του και το χέρι του μολύνθηκε. Ο Κάβετ πήγε τον Μπράντο στο Νοσοκομείο της, όπου πέρασε τρεις ημέρες για να αναρρώσει. Μήνυσα τον Μπράντο και κέρδισα έναν διακανονισμό 40.000 δολαρίων».Η σχέση αγάπης-μίσους του Ρον Γκαλέλα με τους διάσημους δεν άφησε αδιάφορο τον Αντι Γουόρχολ: «Ο Αντι με λάτρευε, καθώς είχαμε την ίδια κοινωνική ασθένεια. Ημασταν και οι δύο οπαδοί των διασημοτήτων. Οταν συναντιόμασταν έξω, στην ίδια εκδήλωση, ανταλλάσαμε πληροφορίες σχετικά με τις βραδινές εκδηλώσεις και τα μελλοντικά πάρτυ όπου θα παραβρίσκονταν celebrities. Στον Αντι άρεσε το παπαρατσικό στυλ φωτογραφίας μου», συμπληρώνει ο Γκαλέλα. Η λατρεία του εφήμερου και του επιφανειακού, χαρακτηριστικό της pop art, ήταν το κοινό σημείο με την παπαράτσι φωτογραφία.: «Με προσκάλεσαν να καλύψω το Dinah Shore Golf Classic, μια εκδήλωση με πολλούς σταρ στο Παλμ Σπρινγκς με τη συμμετοχή της Ντίνα Σορ και του. Λίγες μέρες μετά την εκδήλωση, είχε προγραμματιστεί μια συναυλία στο ξενοδοχείο “Sheraton”, όπου παρευρίσκονταν εξίσου πολλές διασημότητες. Οταν υπέβαλα αίτηση για διαπιστευτήρια με εξέπληξε το γεγονός ότι ο Ρίτσαρντ Γκρομπ, αστυνομικός του Παλμ Σπρινγκς και σωματοφύλακας του Ελβις Πρίσλεϊ, ήταν υπεύθυνος Τύπου. Ο Γκρομπ μού είπε: “Δεν θέλω να σε δω εκεί κοντά”». Στη σχέση του παπαράτσο από το Μπρονξ και του υπεύθυνου Τύπου της εκδήλωσης υπήρχε παρελθόν: «Ο Γκρομπ δεν μου άρεσε. Τέσσερα χρόνια πριν, τον Απρίλιο του ’69, είχα πάει στο αεροδρόμιο του Παλμ Σπρινγκς για να φωτογραφίσω τους Φρανκ Σινάτρα, Ρίτσαρντ Μπάρτον και. Την προηγούμενη μέρα είχα μιλήσει με έναν συντηρητή που ετοίμαζε το αεροπλάνο για την αναχώρησή τους. Επιβεβαίωσε ότι θα πετούσαν την επόμενη και μου είπε τι ώρα. Οταν έφτασα την επομένη, συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κάτι να κρυφτώ και θα έπρεπε να τους φωτογραφίσω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Ξαφνικά, ο Γκρομπ εμφανίστηκε λέγοντας: “Αυτή είναι ιδιωτική περιοχή, πρέπει να φύγεις”.Είπα ότι θα φύγω, αλλά, όπως πάντα, είχα ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πήγα στην απέναντι πλευρά του αεροδρομίου. Ο Γκρομπ με ακολούθησε και μου ζήτησε να φύγω, οπότε έφυγα. Μου το κρατούσε από τότε ο Γκρομπ και δεν θα μου έδινε τα διαπιστευτήρια Τύπου για τη μεγάλη συναυλία...». Αλλά, είπαμε, ο Γκαλέλα είχε και επιμονή και υπομονή: «Εκείνο το βράδυ πήγα στο night club που ανήκε στον Τζίλι Ρίζο, το “Ruby’s Dunes”. Καθώς περπατούσα προς το μπαρ, είδα τους Φρανκ Σινάτρα, Ντάνι Τόμας, Ντίνα Σορ και άλλες διασημότητες να δειπνούν μετά από πρόβα για τη συναυλία. Κάθισα στο μπαρ περιμένοντας μέχρι που ο Σινάτρα σηκώθηκε για να φύγει και καθώς περνούσε του είπα: “Φρανκ, είμαι ο Ρον Γκαλέλα από τη Νέα Υόρκη για να καλύψω τη συναυλία, αλλά το όνομά μου δεν βρίσκεται στη λίστα των διαπιστευμένων”. Ο Φρανκ άρχισε να λέει πως “υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείτε να φωτογραφίσετε” και έφυγε χωρίς να ολοκληρώσει την κουβέντα του. Ωστόσο, δεν πτοήθηκα. Το επόμενο βράδυ πήγα στην εκδήλωση για να καλύψω τις αφίξεις. Υπήρχαν πολλοί φωτογράφοι εκεί, τα φλας αναβόσβηναν. Η λιμουζίνα του Σινάτρα έφτασε, και με τη φωνή μου ελαφρώς υψωμένη, είπα: “Φρανκ, δεν είμαι στη λίστα με τους διαπιστευμένους!”. Με αγνόησε. Λίγο αργότερα έστειλε τον υπεύθυνο Τύπου του, Ντέιβ Μαχούνι, ο οποίος ρώτησε: “Ποιος είναι ο Ρον;”. “Εγώ είμαι”, απάντησα. Και με συνόδευσε μέσα για να καλύψω το ιδιωτικό πάρτυ και τη συναυλία. Ο Γκρομπ, φανερά εκνευρισμένος, με παρακολουθούσε να σπρώχνω για να περάσω μπροστά από τη σκηνή. Βλέπεις, στην Πολεμική Αεροπορία έμαθα ότι όταν θέλεις κάτι, όπως ένα hop (σ.σ.: δωρεάν στρατιωτική βόλτα με αεροπλάνο), πηγαίνεις κατευθείαν στην κορυφή, αντί να περνάς από στρατιωτικά κανάλια».