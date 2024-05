Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Οι διεθνείς μουσικοί Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν και Βασίλης Βαρβαρέσος σε μια κοινή συναυλία

Κλείσιμο

O Βασίλης Βαρβαρέσος

Δύο διεθνώς καταξιωμένοι Έλληνες μουσικοί, ο τσελίσταςκαι ο πιανίστας, προσεγγίζουν γοητευτικές συνθέσεις του 19ου και 20ού αιώνα στην κοινή εμφάνιση που θα πραγματοποιήσουν στο, την Τρίτη 22 Μαΐου στις 8:30 μ.μ.Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα παρουσιάσουν ευφάνταστες δημιουργίες λαμπρών μουσουργών οι οποίες συνδυάζουν το βαθύ ηχόχρωμα του βιολοντσέλου με τον πληθωρικό ‒σχεδόν συμφωνικό‒ ήχο του πιάνου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνει, το Adagio και Allegro του Ρόμπερτ Σούμαν, τη Σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο αρ. 1 σε ρε ελάσσονα του Γκαμπριέλ Φωρέ, το «Παραμύθι» («Pohádka») του Λέος Γιάνατσεκ και τη Σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο αρ. 2 σε φα μείζονα του Γιοχάννες Μπραμς.Ο θεσσαλονικός τσελίστας Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτρι νεμφανίζεται ως σολίστ και ερμηνευτής μουσικής δωματίου στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, πιο πρόσφατα δε ως σολίστ με τον Λεωνίδα Καβάκο και την ΚΟΑ. Έκανε την πρώτη του σόλο εμφάνιση στις ΗΠΑ το 2016, με τη Συμφωνική του Κάνσας υπό τον Ρόμπερτ Σπάνο. Βραβεύτηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό τσέλου «Πάουλο» στη Φιλανδία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του τοπικού Τύπου. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με τη Φιλαρμονική του Ελσίνκι, τη Συμφωνική του Λάτι, τη Συμφωνιέτα της Ταπιόλα, την Καμεράτα του Ισραήλ, την Ορχήστρα του Κονσερβατόριου της Νέας Αγγλίας (NEC Philharmonia Orchestra), την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη Ορχήστρα Symphony in C κ.ά.Από το 2015 τον εκπροσωπούσε το γραφείο Astral Artists, μετά από νίκη του στο διαγωνισμό Astral Artists (ΗΠΑ). Είναι ιδρυτικό μέλος του Trio Zimbalist, το οποίο συνεχίζει την ιστορική παρακαταθήκη του θρυλικού βιολιστή και πρώτου διευθυντή του Ινστιτούτου Κέρτις, Έφρεμ Ζίμπαλιστ. Το Tρίο πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο το 2021 και εξακολουθεί να περιοδεύει ανά την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ο πρώτος τους δίσκος κυκλοφόρησε το 2024 (Curtis Studio label) και έλαβε ενθουσιώδεις κριτικές (Gramophone Magazine, BBC Music magazine).Το 2017 χρίστηκε επίτιμος καλλιτέχνης του Performance Today, του μουσικού ραδιοφωνικού προγράμματος με τον μεγαλύτερο αριθμό ακροατών στις ΗΠΑ. Από το 2023, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών Σάμου, δημιούργησε το πρόγραμμα Young Composer in Residence, με στόχο την προώθηση νέων συνθετών μέσω της πρεμιέρας νέων μουσικών έργων.Από το 2022 είναι μέλος του Apollωn Ensemble, που δημιουργήθηκε από τον Λεωνίδα Καβάκο. Ένθερμος ερμηνευτής μουσικής δωματίου, έχει συνεργαστεί με τους βιολιστές Λεωνίδα Καβάκο, Nόα Μπέντιξ-Μπάλγκλεϋ, Mίριαμ Φρηντ, Πάμελα Φρανκ, τους ερμηνευτές βιόλας Ρομπέρτο Ντίαζ, Kιμ Κασκασιάν και τους πιανίστες Τζόναθαν Μπις και Ρόμαν Ραμπίνοβιτς. Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Μάλμπορο, με τους Τζόζεφ Λιν, Σάμιουελ Ροντς και Πήτερ Γουάιλυ, καθώς επίσης στο φεστιβάλ του Κλήβελαντ (Chamberfest Cleveland), της Ραβίνια (Ravinia’s Steans Music Institute), του Κάραμορ Ήβνιν (Caramoor’s Evnin Rising Stars), του Μολύβου και του Μόριτσμπουργκ.Έλαβε πτυχίο από το Ινστιτούτο Μουσικής Κέρτις, υπό την εποπτεία των Πήτερ Γουάιλυ και Κάρτερ Μπρέυ. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην τάξη του Λώρενς Λέσσερ στο Κονσερβατόριο της Νέας Αγγλίας (Master of Music & Artist Diploma). Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Είναι α΄ κορυφαίος τσελίστας της ΚΟΑ από τον Σεπτέμβριο του 2023.Η σύμπραξη του πιανίστα Βασίλη Βαρβαρέσου με τη Διεθνή Ορχήστρα της Γενεύης και τη Λούσυ Λεγκαί στα δύο Κοντσέρτα για πιάνο του Μέντελσον εγκαινίασε τη σεζόν 2023-2024. Προσκεκλημένος, μεταξύ άλλων, στο Φεστιβάλ Μπαρόκ της Μάλτας, το Φεστιβάλ Les Étoiles du Classique του Παρισιού και το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, εμφανίζεται στο Κονσέρτχεμπαου της Ολλανδίας, στο Petit Palais του Παρισιού, καθώς και στο Φεστιβάλ Πιάνου της Ζανκτ Ούρσεν στην Ελβετία.