Dire Straits Legacy: Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη το σχήμα με τους μουσικούς του αυθεντικού συγκροτήματος

Δύο ακόμη ελληνικοί σταθμοί προστίθενται στο πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας των, του σχήματος στο οποίο συμμετέχουν αυθεντικά μέλη της θρυλικού συγκροτήματος. Έτσι, εκτός από τις προγραμματισμένεςτους στην(27/6) και στην(29 & 30/6) θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη, στις 2 Ιουλίου στοκαι στις 4 Ιουλίου σταΣχεδόν 40 χρόνια μετά τις ιστορικές συναυλίες τους, τον Μάιο του 1985, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι σπουδαίες συνθέσεις των Dire Straits θα ακουστούν και πάλι ζωντανά σε ελληνικό έδαφος, από τους εξαιρετικούς μουσικούς που ηχογράφησαν, περιόδευσαν και υπήρξαν μέλη του διάσημου βρετανικού ροκ συγκροτήματος που έχει πουλήσει περισσότερα από 120 εκατ. δίσκους.Με τις ευλογίες των αδερφών Knopfler, οι Dire Straits Legacy είναι παγκοσμίως ο μοναδικός τρόπος να ακουστούν ζωντανά τα τραγούδια του πολυαγαπημένου συγκροτήματος, παιγμένα επί σκηνής από πρώην μέλη της μπάντας που απαρτίζουν ένα από τα σπουδαιότερα line-up ever, επιφορτισμένο με την αποστολή να αποδώσει σεβάσμια και με τον τελειότερο τρόπο το εξαιρετικό υλικό που όλοι μας έχουμε λατρέψει.Οι Dire Straits Legacy αποτελούνται από τα αυθεντικά μέλη των Dire Straits - Alan Clark, Mel Collins, Phil Palmer, Danny Cummings, και τον Marco Caviglia – παγκόσμια αυθεντία στην ιδιαίτερη κιθαριστική τεχνική του Knopfler. Επίσης, ο βραβευμένος με Grammy Christiano Micalizzi και ο πολυοργανίστας Primiano Di Biase. Special guest ο σπουδαίος Steve Walters, και ο John Illsley σε επιλεγμένες έκτακτες εμφανίσεις και στην παραγωγή, ο επίσης βραβευμένος με Grammy, Trevor Horn.Η νέας παγκόσμια περιοδεία τους είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντα Jack Sonni, μέχρι πρότινος μέλος των DSL αλλά και του original σχήματος κατά την περίοδο του εμβληματικού άλμπουμ «Brothers In Arms» και τη θρυλική εμφάνιση στο Live Aid ‘85.Αντλώντας μουσικό υλικό από έξι πλατινένια άλμπουμ, το εντυπωσιακό σόου του συγκροτήματος περιλαμβάνει όλες τις κλασικές επιτυχίες των Dire Straits, όπως τα «Money for Nothing», «Sultans of Swing», «Romeo and Juliet», «Walk of Life», «Brothers in Arms», «Tunnel of Love» κ.α.ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | ΑΘΗΝΑ – ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ