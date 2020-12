Tιάρες: Κομψοτεχνήματα για βασίλισσες και πριγκίπισσες

1. Η διάδοχος του θρόνου της Σουηδίας, Βικτόρια, στα βραβεία Νόμπελ το 2004 2. Κίρα Νάιτλι 3. Βασίλισσα Ελισάβετ 4. Η Lover’s Knot Tiara με διαμάντια και μαργαριτάρια ήταν το δώρο του Στέμματος στην Νταϊάνα το 1981. Ηταν τόσο βαριά που λέγεται ότι η πριγκίπισσα υπέφερε από πονοκεφάλους 5. Η δούκισσα του Κέιμπριτζ έχει δείξει αρκετές φορές την προτίμησή της στη συγκεκριμένη τιάρα

. Δεν θαμπώνει από τη λαμπρότητα ενός στέμματος και δεν στερείται βαρύτητας και μεγαλοπρέπειας. Από τον Ναπολέοντα και τους Ρομανόφ μέχρι τους Γουίνδσορ και τους βασιλικούς οίκους σε, Δανία, Ισπανία και, τα διαδήματα αποτελούν τα πιο πολύτιμα κομμάτια κάθε βασιλικής συλλογής, ενώ παράλληλα υιοθετούνται από διάσημες σταρ που θέλουν να νιώσουν έστω και για λίγο πριγκίπισσες. Από το red carpet μέχρι τα catwalk διάσημων οίκων μόδας και από τις σταρ του Χόλιγουντ μέχρι τις νύφες που θέλουν να κλέψουν την παράσταση,Η μακροβιότερη βασίλισσα στον κόσμο, η, διαθέτει τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή κοσμημάτων στον κόσμο, ανάμεσά τους πολλές τιάρες που προέρχονται από τους προγόνους της ή είναι δώρα άλλων βασιλικών οίκων. Τιάρες με διαμάντια, σμαράγδια, ρουμπίνια, τιάρες που δεν δανείζει με ευκολία, ενώ η πλέον αγαπημένη της έχει τυπωθεί σε χαρτονόμισμα αλλά και γραμματόσημο. Η Ireland Tiara ήταν γαμήλιο δώρο στη βασίλισσα Μαίρη το 1893 από την επιτροπή «Girls of Great Britain and Ireland» και είναι δημιουργία του οίκου Garrard. Η Lover’s Knot Tiara είναι η πλέον διάσημη καθώς υπήρξε η αγαπημένη της πριγκίπισσας Νταϊάνας. Δημιουργήθηκε για τη βασίλισσα Μαίρη γύρω στο 1900 και ήταν αντίγραφο της αυθεντικής Cambridge Lover’s Knot Tiara, η οποία ανήκε στη θεία της, την πριγκίπισσα Αυγούστα της Εσσης-Κάσελ. Η αυθεντική τιάρα είχε δύο σειρές μαργαριτάρια, αλλά η βασίλισσα Μαίρη ήθελε να βάλει το δικό της στίγμα. Αργότερα, πέρασε στα χέρια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Αυτή την έδωσε ως γαμήλιο δώρο στην, η οποία τη φορούσε συνέχεια. Μετά το διαζύγιό της με τον Κάρολο, η Νταϊάνα επέστρεψε την τιάρα στη βασίλισσα.Σύμφωνα με τον Ισπανό ιστορικό Ρικάρντο Ματέος Σενζ ντε Μεντράνο, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η πριγκίπισσα Ελισάβετ της Ρουμανίας, η οποία είχε χωρίσει από τον βασιλιά Γεώργιο Β’ της Ελλάδας το 1935 στη Ρουμανία και τέσσερα χρόνια αργότερα επισήμως στην Ελλάδα, αναγκάστηκε να πουλήσει μεγάλο μέρος των κοσμημάτων της, όταν η ίδια και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Ρουμανία. Ο βασιλιάς Παύλος της Ελλάδας αγόρασε το πολύτιμο διάδημα, την καρφίτσα και τα σκουλαρίκια της πριγκίπισσας για να τα προσφέρει στη βασίλισσα Φρειδερίκη. Η τελευταία έκτοτε φορούσε πολύ συχνά το σμαραγδένιο διάδημα με την καρφίτσα και τα σκουλαρίκια, αλλά πολλές φορές το φορούσε και ως περιδέραιο. Το 1953 ο βασιλιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρειδερίκη πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη διάρκεια ενός δείπνου στον Λευκό Οίκο προς τιμήν τους, η Φρειδερίκη κάθισε δίπλα στον πρεσβευτή της Σοβιετικής Ενωσης, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά και το μέγεθος των πολύτιμων λίθων των κοσμημάτων της. Τη ρώτησε γεμάτος θαυμασμό από πού προέρχονταν τα εξαιρετικά σμαράγδια που φορούσε. Τότε η Φρειδερίκη τού απάντησε: «Ανήκαν στους Ρομανόφ, αυτούς τους μεγάλους δούκες που εξολοθρεύσατε το 1918». Το 1964, όταν ο γιος της, βασιλιάς Κωνσταντίνος Β’, παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Αννα-Μαρία της Δανίας, η βασίλισσα Φρειδερίκη τής πρόσφερε το πολύτιμο σετ από σμαράγδια. Εκτοτε η Αννα-Μαρία συνδυάζει την τιάρα με διάφορα κοσμήματα της συλλογής της σε πολλές επίσημες εμφανίσεις της.Ενα ακόμα αγαπημένο κομμάτι της Φρειδερίκης που ανήκει στα πολύτιμα κοσμήματα της βασιλικής συλλογής της οικογένειας Γλύξμπουργκ είναι μια διαμαντένια τιάρα. Μετά την εξορία της οικογένειας κανένα μέλος της δεν τη φόρεσε σε κάποια εμφάνιση και ένας αστικός μύθος ήθελε τη Φρειδερίκη να είχε αναγκαστεί να την πουλήσει. Η εμφάνιση όμως της Μαρί-Σαντάλ το 2012 με την περίφημη τιάρα διέψευσε τις φήμες. Επίσης, τόσο η Μαρί-Σαντάλ όσο και η Τατιάνα Μπλάτνικ φόρεσαν στον γάμο τους την τιάρα που είχε δωρίσει η βασίλισσα Ινγκριντ στην κόρη της Αννα-Μαρία, μια υπέροχη και υπέρκομψη τιάρα με διαμάντια. Τέλος, η πριγκίπισσα Θεοδώρα δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στο διαμαντένιο διάδημα The Antique Corsage Tiara που έχει μεγάλη ιστορική αξία αφού περνάει μέσω των βασιλισσών που την είχαν στην κατοχή τους από τρεις διαφορετικές χώρες.Οι μεγαλύτεροι βασιλικοί οίκοι του κόσμου διαθέτουν τεράστιες συλλογές με διαδήματα των οίκων Chaumet, Garrard, Bvlgari, Graff, Cartier, ενώ και πολλές διάσημες σταρ του Χόλιγουντ όπως η αξέχαστη Ελίζαμπεθ Τέιλορ, της οποίας η συλλογή κοσμημάτων ήταν μοναδική, λάτρευαν τις τιάρες. Μάλιστα ένας από τους συζύγους της, ο Μάικλ Τοντ, της είχε δωρίσει τη χρονιά του γάμου τους, το 1957, μια vintage tiara του 19ου αιώνα με διαμάντια. Μετά τον θάνατό της πολλά από τα κοσμήματα της συλλογής της Τέιλορ, ανάμεσά τους και αυτή η τιάρα, δημοπρατήθηκαν από τον οίκο Christie’s για 4,2 εκατ. δολάρια, με τα έσοδα να δίνονται για τον αγώνα ενάντια στο AIDS.