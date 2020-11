Carolina & Carolina-Adrianna Herrera: Οι μεγάλες κυρίες της μόδας με τη μεγάλη καρδιά

Καρολίνα Αντριάνα Χερέρα και Γουές Γκόρντον δημιουργούν τη νέα εποχή του θρυλικού οίκου

αποτελεί μια μυθική φιγούρα στον χώρο της διεθνούς μόδας. Γεννημένη σε μια εύπορη οικογένεια του Kαράκας της Βενεζουέλας, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη μόδα όταν παρακολούθησε μια επίδειξη του οίκου υψηλής ραπτικής Balenciaga μαζί με τη γιαγιά της. Μαγεύτηκε. Την κατάλληλη στιγμή αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό που πρόσταζε η καρδιά της. Ετσι, το 1965 ανέλαβε τις δημόσιες σχέσεις του οίκου Εmilio Pucci στη. Το 1968 το όνειρό της για μια ζωή κοντά στον χώρο της δημιουργίας έγινε πραγματικότητα. Μετά τον δεύτερο γάμο της με τον Ρεϊνάλντο Χερέρα Γκεβάρα, γόνο γαιοκτημόνων αριστοκρατών και μαρκήσιο, μυήθηκε σε ένα ζηλευτό lifestyle όπου το πρωί συναναστρεφόταν βασιλείς και το βράδυ καλλιτέχνες όπως ο. Εχοντας χτίσει ένα σημαντικό portfolio κοινωνικών γνωριμιών και διαθέτοντας ως αδιαφιλονίκητο άσο στο μανίκι της την υψηλή αισθητική που ήταν έκδηλη στο ντύσιμό της, το 1980 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με το όνειρο να δημιουργήσει τον δικό της οίκο μόδας. Αλλωστε, σύμφωνα με τις κοσμικές στήλες της εποχής, ήταν στη λίστα με τις πιο καλοντυμένες. Στο πλευρό της, σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα είχε τη Νταϊάνα Βρίλαντ, editor-in-chief της αμερικανικής «».. Χωρίς επίσημη εταιρεία ή μέσα παραγωγής, η Χερέρα αναζητούσε έναν υποστηρικτή. Τον βρήκε στο πρόσωπο του Αρμάντο ντε Αρμας, ενός μεγιστάνα των εκδόσεων ο οποίος συμφώνησε να τη χρηματοδοτήσει. Μέσα σε λίγους μήνες η Καρολίνα Χερέρα άνοιξε το δικό της ατελιέ στις ΗΠΑ. Οταν το 1981 έδειξε την πρώτη πλήρη συλλογή της στηο διεθνής Τύπος την αποθέωσε. Μπήκε ενεργά στο fashion system της εποχής και περνούσε τα βράδια της διασκεδάζοντας με όλη την αφρόκρεμα της Νέας Υόρκης στο «Studio 54». Παρέα της ήταν ο, η Μπιάνκα αλλά και ο εκκεντρικός Αντι Γουόρχολ. Η προσωπική της φήμη αλλά και του οίκου της εκτοξεύθηκε όταν η επιχειρηματίας Εστέ Λοντέρ και ηπέρασαν το κατώφλι του ατελιέ της και επέλεξαν για τις βραδινές τους εξόδους δημιουργίες με την elegant υπογραφή της.«Ολόκληρος ο κόσμος της μόδας τρελαινόταν με τις πολύ χαλαρές φούστες και ελεύθερες μπλούζες. Βγήκα με μια συλλογή που ταίριαζε στην εποχή», σχολιάζει η ίδια. Εκτοτε ο οίκος Herrera είχε σταθερά μια θέση στα μπουντουάρ του Λευκού Οίκου, αφού στις πελάτισσές της συγκαταλέγονται όλες οι πρώτες κυρίες, από την Τζάκι Κένεντι και τη Λόρα Μπους μέχρι τη Μισέλ Ομπάμα και τη. Το 1986, μάλιστα, η γνωστή σχεδσιάστρια εμπνεύστηκε και έραψε το νυφικό της Καρολίν Κένεντι. Με αυτό το κομμάτι o οίκος μπήκε με φόρα και στον τομέα των νυφικών. «Η Τζάκι Κένεντι ήταν πολύ κοντά μου και φορούσε τακτικά δημιουργίες μου. Την ξεχωρίζω. Υπήρξε μια γυναίκα τόσο χαρισματική και elegant όσο την παρουσίαζε ο Τύπος», αναφέρει στο «» η Καρολίνα Χερέρα. «Ομως δεν είναι μόνο η Τζάκι που μου προσφέρει ικανοποίηση για τη διαδρομή μου. Το σημαντικότερο στην πολυετή μου πορεία ήταν να βλέπω γυναίκες αλλά και άνδρες να φορούν κομμάτια του brand Carolina Herrera και να δείχνουν υπέροχοι. Αυτό είναι που με κάνει να νιώθω ότι έκανα κάτι σωστό».. Η ίδια διατηρεί πλέον μια επίτιμη θέση έχοντας επιλέξει ως βασικό σχεδιαστή του οίκου της τον υπερταλαντούχο Γουές Γκόρντον. H σκυτάλη στο κομμάτι των καλλυντικών έχει δοθεί σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας που λατρεύει τον οίκο, την κόρη της ιδρύτριας Καρολίνα Αντριάνα Χερέρα, η οποία θεωρεί τη μητέρα της μέντορά της.. Ετσι, πρόσφατα παρουσίασε το «Heart for Hope», ένα φιλανθρωπικό project με σκοπό την έμπρακτη υποστήριξη ανθρώπων που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Εως το τέλος Δεκεμβρίου του δυστοπικού 2020 προσφέρει το 10% των εσόδων της από τις πωλήσεις των τσαντών και των αξεσουάρ της στο Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Στην αποκλειστική συνέντευξή της στο «» η Καρολίνα Χερέρα τονίζει: «Πιστεύω πραγματικά ότι το “Heart for Hope” μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτή η πρωτοβουλία γεννήθηκε ως απάντηση στο τρέχον παγκόσμιο πλαίσιο, ως μια απόπειρα να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων που επλήγησαν. Σε εποχές πανδημίας η μόδα στέκεται δίπλα στον συνάνθρωπο». H Καρολίνα Αντριάνα Χερέρα συμπληρώνει: «Το “Carolina Herrera Heart for Hope” γεννήθηκε σε μια περίοδο κοινωνικής έκτακτης ανάγκης και παγκόσμιας κρίσης. Ο οίκος μας ανέκαθεν είχε πολύ ισχυρή ανθρώπινη συνιστώσα. Το brand δημιουργήθηκε με τον ενθουσιασμό και την προσπάθεια της μητέρας μου. Επεισε ότι η κομψότητα, η ομορφιά και η πολυτέλεια μπορούν να μεταφερθούν μέσω της αισιοδοξίας και της alegría de vivir στον κόσμο. Σήμερα, εξακολουθούμε να ακολουθούμε αυτά τα ιδανικά. Πάντα μιλούσαμε για συναισθήματα, οικογενειακούς δεσμούς, αναμνήσεις και αγάπη. Πιστεύουμε ότι η ομορφιά, η δημιουργικότητα και η ανθρωπιά έχουν γίνει επιτακτική ανάγκη πια. Οποιος έχει την τύχη να απολαμβάνει προνόμια, οφείλει να ανταποδίδει κάτι στην κοινωνία. Αυτό διδάχτηκα εγώ από το σπίτι μου. Εκτός βέβαια από την αγάπη για τη», λέει με χαμόγελο και συνεχίζει: «Την τελευταία δεκαετία έχουμε συνταχθεί με σημαντικές κοινωνικές καμπάνιες όπως αυτές για τον καρκίνο του μαστού, την ευημερία των παιδιών και την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτή τη φορά όμως η ανάγκη γίνεται πιο επιτακτική. Απαιτείται μια επείγουσα κοινωνική βοήθεια που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια. Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με οργανισμούς όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες».. Η αμείωτη αφοσίωση, οι εξειδικευμένες γνώσεις, η ευαισθησία και η προσοχή στη λεπτομέρεια των τεχνιτών είναι φανερά σε κάθε ραφή. Αυτά τα στοιχεία, καθώς και το πάθος, το φιλότιμο και η φροντίδα όσων συμμετέχουν στη διαδικασία κατασκευής τους, είναι που προσδίδουν στα προϊόντα τη μοναδική ποιότητα του οίκου Carolina Herrera. Ρωτώ την Καρολίνα Αντριάνα ποιος είναι πλέον ο ρόλος της μητέρας της στον οίκο εξελίσσεται. «Συμμετέχει σε ό,τι κάνουμε. Τώρα που ο οίκος περνά σε μια νέα εποχή υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Wes Gordon, η μητέρα μου παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητές μας και δηλώνει ενθουσιασμένη. Της αρέσει το ότι σε μια εποχή όπου η μόδα δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο, εμείς κοιτάζουμε τη ζωή μέσα από μια διαφορετική οπτική». Ο Γουές Γκόρντον, που πλέον δίνει τη δημιουργική κατεύθυνση στο σύμπαν που δημιούργησε η Καρολίνα Χερέρα, λέει: «Το ατελιέ της Νέας Υόρκης ζωντανεύει το όνειρο. Οταν πρωτοπήγα σε αυτόν τον χώρο μαγεύτηκα από την ικανότητα, την τεχνογνωσία, τη δημιουργία προτύπων. Τα σχεδιαστικά σκίτσα ζωντανεύουν με έναν φανταστικό τρόπο. Υπάρχει η αίσθηση για τη χαρά της ζωής σε κάθε βελονιά, σε κάθε στρίφωμα. Είναι προνόμιο να συνεργάζομαι μαζί τους. Βρίσκομαι σε ένα οικογενειακό brand που έχει διατηρήσει αξίες - τις αξίες που είναι απαραίτητες και στην εποχή μας. Οι καιροί που ζούμε είναι, δυστυχώς, σκοτεινοί, κι εμείς οφείλουμε να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη. Ας μοιραστούμε το φως με ελπίδα, καλοσύνη και θετικότητα».Ο χώρος της μόδας αλλάζει, οι σχεδιαστές ευαισθητοποιούνται, η ίδια η βιομηχανία θέλει να επιστρέψει σε αξίες του παρελθόντος και να επανεφεύρει τον εαυτό της. Πρωτοπόροι στέκονται οι μεγαλύτεροι οίκοι. Μεταξύ αυτών και ο οίκος Carolina Herrera.