Κορωνοϊός - Σοκ στη Νάπολη: Ασθενής πέθανε μέσα σε τουαλέτα νοσοκομείου

E' sempre più critica la situazione all’ospedale Cardarelli, il presidio che più di tutti lotta contro l’emergenza sanitaria in corso in città. Sono più di 200 i pazienti al momento ricoverati in struttura, tra le due palazzine dedicate ai ricoveri (M ed H), l’Obi e il Pronto Soccorso. Solo qui, sono una settantina i pazienti positivi in cura, separati dai degenti ordinari da semplici paraventi. Il contagio tra il personale si allarga sempre più, con tragiche perdite: domenica è scomparsa l’infermiera Antonella Patrone, stroncata a 57 anni dal virus. Per allegerire un po’ il carico del Pronto Soccorso i vertici del Cardarelli valutano, su richiesta della Regione, la chiusura ordinaria dei reparti di Medicina, che saranno probabilmente trasformati in area Covid. E i pazienti ordinari? Chi arriva al nosocomio e risulta negativo al virus viene per il momento mandato in un reparto provvisorio che ospiterebbe, sulla carta, un massimo di 18 degenti. E non è ancora entrato in funzione il tendone della Croce Rossa costruito ormai circa due settimane fa al posto del parcheggio dei dipendenti. “Al Cardarelli vige un regime di promiscuità assoluto: assistiamo a deficienze del servizio sanitario regionale che si sono dimostrate gravi e numerose nelle strutture ospedaliere, dove non si riescono a mettere in atto le dovute separazioni tra chi ha il virus e chi non ce l’ha”, denuncia Massimo Trucco, responsabile provinciale Uil Cardarelli. La situazione di caos totale costringe gli operatori sanitari a svolgere anche le loro attività di routine all’esterno dell’ospedale. Come il cambio della tuta di biocontenimento, che ormai avviene praticamente in strada, in mezzo alle persone che continuano ad arrivare senza sosta a tutte le ore del giorno. Servizio di Rita Sparano per Cronachedi.it. Music: https://www.bensound.com #napoli #naples #campania #italia #italy #italie #sanità #emergenzacoronavirus #coronavirus #covid_19 #covid #pandemia #epidemia #lockdown #notizie #notizia #news #informazione #ospedali #ospedale #medici #medico #infermiere #infermieri @uilofficial @regione.campania @comunedinapoli @vincenzodeluca