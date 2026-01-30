Η περίεργη καφέ «λωρίδα» 9.000 χιλιομέτρων στον Ατλαντικό: Μια τεράστια μάζα φυκιών που ωφελεί τα θαλάσσια είδη αλλά επιβαρύνει το περιβάλλον

Τα ωκεάνια ρεύματα, όπως το Ρεύμα του Κόλπου και το Ρεύμα Βρόχου (ένα θερμό θαλάσσιο ρεύμα στον Κόλπο του Μεξικού που κινείται από την Καραϊβική, περνά ανάμεσα στο Μεξικό και την Κούβα, κάνει μια «θηλιά» (loop) προς τα βόρεια και εξέρχεται μέσω του στενού της Φλόριντα), μεταφέρουν στη συνέχεια αυτές τις τεράστιες μάζες φυκιών προς τον Κόλπο του Μεξικού. Εκεί, ήδη από το 2004–2005, είχαν παρατηρηθεί μεγάλες συσσωρεύσεις, με τα θρεπτικά από τους ποταμούς Μισισιπή και Ατσαφαλάγια να προκαλούν εκτεταμένες προσαράξεις. Σε μία περίπτωση, το 1991, η συσσώρευση σαργάσου είχε οδηγήσει ακόμη και στο προσωρινό κλείσιμο πυρηνικού σταθμού στη Φλόριντα.Το σάργασο δεν είναι από τη φύση του επιβλαβές. Αντιθέτως, αποτελεί κρίσιμο βιότοπο για περισσότερα από 100 θαλάσσια είδη, προσφέροντας τροφή και καταφύγιο σε ψάρια, ασπόνδυλα και θαλάσσιες χελώνες. Η αμερικανική υπηρεσία NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ) το αναγνωρίζει ως βασικό στοιχείο του ωκεάνιου οικοσυστήματος.Όταν όμως συσσωρεύεται σε υπερβολικές ποσότητες, οι επιπτώσεις αλλάζουν δραματικά. Στις ακτές, το σάργασο αποσυντίθεται, απελευθερώνοντας υδρόθειο, ένα τοξικό αέριο με έντονη οσμή σάπιου αυγού. Καλύπτει παραλίες, δημιουργεί νεκρές ζώνες, προκαλεί ζημιές σε κοραλλιογενείς υφάλους και πλήττει σοβαρά τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες.Παράλληλα, η αποσύνθεσή του απελευθερώνει μεθάνιο και άλλα αέρια του θερμοκηπίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον ρόλο του στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα και τη συμβολή του στην κλιματική αλλαγή.Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας καλύτερη παγκόσμια παρακολούθηση, πιο αξιόπιστες προβλέψεις και, κυρίως, μακροπρόθεσμα μέτρα για τον περιορισμό της απορροής θρεπτικών στοιχείων από τη στεριά.