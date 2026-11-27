Τι κρύβει το σκυρόδεμα που έχτισε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία
Τι κρύβει το σκυρόδεμα που έχτισε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία
Μια έρευνα του MIT για την ανθεκτικότητα των ρωμαϊκών κατασκευών δίνει ιδέες για δομικά υλικά με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Πώς γίνεται ένα υλικό που χρησιμοποιήθηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια να δίνει σήμερα ιδέες σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κόσμου; Η απάντηση βρίσκεται στο ρωμαϊκό σκυρόδεμα και σε μια τεχνική παρασκευής που εξακολουθεί να απασχολεί τους επιστήμονες, καθώς μπορεί να προσφέρει λύσεις σε σύγχρονες κατασκευαστικές ανάγκες. Ο Admir Masic, αναπληρωτής καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), μελετά εδώ και χρόνια τη σύσταση των αρχαίων ρωμαϊκών κονιαμάτων αλλά και τις τεχνικές, αναζητώντας τι εξηγεί την αντοχή κατασκευών που στέκονται επί αιώνες.
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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