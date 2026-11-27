Τι κρύβει το σκυρόδεμα που έχτισε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία

Μια έρευνα του MIT για την ανθεκτικότητα των ρωμαϊκών κατασκευών δίνει ιδέες για δομικά υλικά με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα