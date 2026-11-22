WSJ: Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν χτίζει πυρηνική αυτοκρατορία κάνοντας «ghosting» στον Τραμπ – Oι αναπάντητες, τα κλεμμένα crypto και οι νέοι φίλοι του Βοριοκορεάτη
WSJ: Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν χτίζει πυρηνική αυτοκρατορία κάνοντας «ghosting» στον Τραμπ – Oι αναπάντητες, τα κλεμμένα crypto και οι νέοι φίλοι του Βοριοκορεάτη
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αγνοεί τις προσπάθειες προσέγγισης του Τραμπ, ενισχύοντας το πυρηνικό του οπλοστάσιο - Πώς η Ρωσία, η Κίνα και τα κρυπτονομίσματα αλλάζουν τις ισορροπίες στην Κορεατική Χερσόνησο - Από το «ερωτευτήκαμε» του Ντόναλντ Τραμπ στο «ghosting»
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε πέρυσι να επικοινωνήσει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, χρησιμοποιώντας τις καθιερωμένες τηλεφωνικές γραμμές και τους επίσημους διαύλους επικοινωνίας. Ωστόσο, δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Στη συνέχεια, ο Τραμπ αποφάσισε να στείλει επιστολή, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στη Wall Street Journal. Το πρόβλημα, όμως, ήταν πώς θα έφτανε το γράμμα στα χέρια του Κιμ, τον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε περιγράψει κατά την πρώτη θητεία του ως κάτι περισσότερο από φίλο.
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