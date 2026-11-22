WSJ: Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν χτίζει πυρηνική αυτοκρατορία κάνοντας «ghosting» στον Τραμπ – Oι αναπάντητες, τα κλεμμένα crypto και οι νέοι φίλοι του Βοριοκορεάτη

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αγνοεί τις προσπάθειες προσέγγισης του Τραμπ, ενισχύοντας το πυρηνικό του οπλοστάσιο - Πώς η Ρωσία, η Κίνα και τα κρυπτονομίσματα αλλάζουν τις ισορροπίες στην Κορεατική Χερσόνησο - Από το «ερωτευτήκαμε» του Ντόναλντ Τραμπ στο «ghosting»