ClickFix: Η απάτη που κρύβεται πίσω από το «απόδειξε ότι δεν είσαι ρομπότ»
ClickFix: Η απάτη που κρύβεται πίσω από το «απόδειξε ότι δεν είσαι ρομπότ»
Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν ψεύτικα CAPTCHA για να παρασύρουν τους χρήστες στην εκτέλεση κακόβουλων εντολών. Πώς λειτουργεί η απάτη ClickFix και ποια βήματα πρέπει να αποφεύγονται για την προστασία των υπολογιστών
Μια φαινομενικά αθώα διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των χρηστών του διαδικτύου. Οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν πλέον ακόμη και τα γνωστά CAPTCHA, τα τεστ που χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιωθεί ότι πίσω από μια οθόνη βρίσκεται πραγματικός άνθρωπος και όχι αυτοματοποιημένο πρόγραμμα, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους χρήστες και να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στους υπολογιστές τους.
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