ClickFix: Η απάτη που κρύβεται πίσω από το «απόδειξε ότι δεν είσαι ρομπότ»

Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν ψεύτικα CAPTCHA για να παρασύρουν τους χρήστες στην εκτέλεση κακόβουλων εντολών. Πώς λειτουργεί η απάτη ClickFix και ποια βήματα πρέπει να αποφεύγονται για την προστασία των υπολογιστών