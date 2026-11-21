CEO Anthropic: «Καρκίνος, αλτσχάιμερ και ψυχικές νόσοι μπορούν να εξαφανιστούν σε 10 χρόνια» — Το προσωπικό δράμα, η ρήξη με την OpenAI και ο γίγαντας των $1,5 τρισ.
CEO Anthropic: «Καρκίνος, αλτσχάιμερ και ψυχικές νόσοι μπορούν να εξαφανιστούν σε 10 χρόνια» — Το προσωπικό δράμα, η ρήξη με την OpenAI και ο γίγαντας των $1,5 τρισ.
Είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια επιστημονική υπόθεση γεννιέται στο μυαλό ενός ερευνητή μέχρι τη στιγμή που μετατρέπεται σε εγκεκριμένη θεραπεία στο φαρμακείο
Συχνά, αυτή η διαδρομή διαρκεί δεκαετίες. Για τους ασθενείς που περιμένουν, αυτά τα χρόνια δεν είναι απλά στατιστικά δεδομένα αλλά η ίδια τους η ζωή.
Ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Anthropic, γνωρίζει αυτό το τίμημα από πρώτο χέρι και πιστεύει ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας εποχής όπου η τεχνητή νοημοσύνη, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής της ανθρώπινης διάνοιας, θα μπορούσε να συμπυκνώσει έναν ολόκληρο αιώνα επιστημονικής και ιατρικής προόδου μέσα σε μόλις δέκα χρόνια.
Μιλώντας αμέσως μετά την εκρηκτική είσοδο της εταιρείας του στο χρηματιστήριο του Nasdaq την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο Αμοντέι επιχείρησε να χαράξει μια λεπτή, αλλά κρίσιμη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, περιέγραψε ένα μέλλον όπου οι αλγόριθμοι επιταχύνουν θεαματικά τη μάχη κατά των ανίατων ασθενειών. Από την άλλη, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τη Wall Street και την Ουάσιγκτον, ότι η Anthropic δεν πρόκειται να θυσιάσει την ασφάλεια στον βωμό του ανταγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Anthropic, γνωρίζει αυτό το τίμημα από πρώτο χέρι και πιστεύει ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας εποχής όπου η τεχνητή νοημοσύνη, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής της ανθρώπινης διάνοιας, θα μπορούσε να συμπυκνώσει έναν ολόκληρο αιώνα επιστημονικής και ιατρικής προόδου μέσα σε μόλις δέκα χρόνια.
Μιλώντας αμέσως μετά την εκρηκτική είσοδο της εταιρείας του στο χρηματιστήριο του Nasdaq την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο Αμοντέι επιχείρησε να χαράξει μια λεπτή, αλλά κρίσιμη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, περιέγραψε ένα μέλλον όπου οι αλγόριθμοι επιταχύνουν θεαματικά τη μάχη κατά των ανίατων ασθενειών. Από την άλλη, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τη Wall Street και την Ουάσιγκτον, ότι η Anthropic δεν πρόκειται να θυσιάσει την ασφάλεια στον βωμό του ανταγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα