CEO Anthropic: «Καρκίνος, αλτσχάιμερ και ψυχικές νόσοι μπορούν να εξαφανιστούν σε 10 χρόνια» — Το προσωπικό δράμα, η ρήξη με την OpenAI και ο γίγαντας των $1,5 τρισ.

Είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια επιστημονική υπόθεση γεννιέται στο μυαλό ενός ερευνητή μέχρι τη στιγμή που μετατρέπεται σε εγκεκριμένη θεραπεία στο φαρμακείο