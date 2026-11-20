Πώς ο φτωχός ορφανός γιός ενός πανδοχέα δημιούργησε την αυτοκρατορία της Hermès των 250 δισεκατομμυρίων
Πώς ο φτωχός ορφανός γιός ενός πανδοχέα δημιούργησε την αυτοκρατορία της Hermès των 250 δισεκατομμυρίων
Ήταν ο ορφανός γιος ενός πανδοχέα από μια ρημαγμένη από τον πόλεμο πόλη
UPD:
Δεν είχε καμία επίσημη εκπαίδευση, καμία κληρονομιά, και μέχρι να κλείσει τα 20 του χρόνια, και οι δύο γονείς του ήταν ήδη νεκροί. Το πιο λογικό θα ήταν να σκεφτεί κανείς ότι ένας άνθρωπος με απολύτως τίποτα —χωρίς χρήματα, χωρίς διασυνδέσεις, χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας— δεν θα μπορούσε ποτέ να χτίσει μία από τις πιο διάσημες και αναγνωρίσιμες αυτοκρατορίες πολυτέλειας στον κόσμο. Σωστά; Κι όμως, ο Τιερί Ερμές (Thierry Hermès) κατάφερε να δημιουργήσει μια εταιρεία που σήμερα αξίζει πάνω από 250 δισεκατομμύρια δολάρια.
Επαναστάτησε και μεταμόρφωσε την ίδια την έννοια της δεξιοτεχνίας σε μια ολόκληρη βιομηχανία. Και το έκανε εξολοκλήρου με τα χέρια του, ράβοντας ιπποσκευές και λουριά σε ένα μικροσκοπικό εργαστήριο, την ώρα που το Παρίσι έβραζε από ανελέητο ανταγωνισμό. Πώς, λοιπόν, ένας ορφανός τεχνίτης με μηδενικό κεφάλαιο έγινε ο ιδρυτής του πιο αποκλειστικού luxury brand στη Γη; Μιας εταιρείας που εξακολουθεί να διευθύνεται από τους απογόνους του σχεδόν δύο αιώνες αργότερα; Για να βρούμε την απάντηση, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Επαναστάτησε και μεταμόρφωσε την ίδια την έννοια της δεξιοτεχνίας σε μια ολόκληρη βιομηχανία. Και το έκανε εξολοκλήρου με τα χέρια του, ράβοντας ιπποσκευές και λουριά σε ένα μικροσκοπικό εργαστήριο, την ώρα που το Παρίσι έβραζε από ανελέητο ανταγωνισμό. Πώς, λοιπόν, ένας ορφανός τεχνίτης με μηδενικό κεφάλαιο έγινε ο ιδρυτής του πιο αποκλειστικού luxury brand στη Γη; Μιας εταιρείας που εξακολουθεί να διευθύνεται από τους απογόνους του σχεδόν δύο αιώνες αργότερα; Για να βρούμε την απάντηση, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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