Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι διατεθειμένος να επιστρέψει στη Nvidia ως διευθύνων σύμβουλος, εφόσον του ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο πρώην επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την παραίτησή του.«Από την αποχώρησή μου και μετά, έχω γίνει αποδέκτης ενός κύματος εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της Nvidia, που μου ζητούν να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος», ανέφερε ο Χουάνγκ σε σύντομη δήλωσή του.«Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων μας, των εργαζομένων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος», πρόσθεσε.Η δήλωση αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Χουάνγκ από την περασμένη Πέμπτη, όταν παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και μία ακόμη με εργαζόμενη της εταιρείας.Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο να ανακοινώσει νωρίς την Τρίτη τη σύσταση νέας επιτροπής, η οποία θα επιβλέπει τις πολιτικές της Nvidia σε θέματα εθνικής ασφάλειας, καθώς και τη συμμόρφωσή της με τους περιορισμούς στις εξαγωγές.Η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Χουάνγκ έρχεται στο τέλος μιας ιδιαίτερα έντονης εβδομάδας, κατά την οποία χιλιάδες εργαζόμενοι της Nvidia, επιφανείς επενδυτές και δισεκατομμυριούχοι του τεχνολογικού κλάδου, όπως ο Έλον Μασκ, αλλά ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκαν σχετικά με το μέλλον του.Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι θα υποστήριζε την επανατοποθέτηση του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.«Σίγουρα δεν θα είχα αντίρρηση να το δω αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ο Χουάνγκ «έχει πάρει ένα μεγάλο μάθημα».Επίσης τη Δευτέρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, η οποία κυκλοφόρησε ευρέως μεταξύ των στελεχών της εταιρείας και ζητούσε την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO.Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είχαν αναφέρει δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, όπως το CNBC και η WSJ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Χουάνγκ στην ηγεσία, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για την επιστροφή του από ορισμένους επενδυτές και εργαζομένους.Ο Νάντερ Χαλίλ, διευθυντής τεχνολογίας προγραμματιστών, ανέφερε στην επιστολή του ότι ολόκληρο το οικοσύστημα προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων και η αγορά τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται από την «οραματική ηγεσία» του Τζένσεν, σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, την οποία εξέτασε η εφημερίδα.«Πιστεύω ότι η Nvidia μπορεί κάποια μέρα να βρει έναν διάδοχο, αλλά δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη μετάβαση με προχειρότητα», έγραψε ο Χαλίλ.

«Η Nvidia δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις κρίσιμες προκλήσεις των επόμενων δύο ετών χωρίς τον Τζένσεν», πρόσθεσε.Στη δήλωσή του το πρωί της Τρίτης, ο Χουάνγκ ζήτησε εκ νέου συγγνώμη από την οικογένειά του και τους εργαζομένους της εταιρείας για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, παραδεχόμενος ότι είχε διαπράξει «σοβαρά λάθη» στην προσωπική του ζωή.«Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα συμπεριφοράς που απαιτούνται από όλους στη Nvidia», έγραψε ο Χουάνγκ.«Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου», συμπλήρωσε.Ο Χουάνγκ δήλωσε επίσης υπερήφανος που είναι Αμερικανός, εξαίροντας τις ευκαιρίες που του προσέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να οικοδομήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία.«Πουθενά αλλού εκτός από την Αμερική δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια εταιρεία όπως η Nvidia», έγραψε.Στις 8 Νοεμβρίου, ο Χουάνγκ είχε ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζομένους του για τη συζυγική του απιστία, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν είχε μοιραστεί απόρρητες πληροφορίες με την Άλις Χουάνγκ κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή Χουάνγκ:«Την περασμένη εβδομάδα, ένιωσα συγκλονισμένος από την αγάπη και τη στήριξη φίλων, συναδέλφων από τον κλάδο και ανθρώπων που δεν έχω γνωρίσει ποτέ. Ευχαριστώ όλους όσοι έδειξαν καλοσύνη σε εμένα και την οικογένειά μου. Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα.Ήρθα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 53 χρόνια και η απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δώρα και μία από τις πιο περήφανες στιγμές της ζωής μου. Η NVIDIA υπήρξε το έργο της ζωής μου. Το να τη χτίσω μαζί με τους συναδέλφους μου και να τη μετατρέψουμε στην εταιρεία που είναι σήμερα υπήρξε προνόμιο και τιμή. Πουθενά αλλού εκτός από την Αμερική δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια εταιρεία όπως η NVIDIA. Αγαπώ τη χώρα μας και αγαπώ τη NVIDIA.Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα συμπεριφοράς που απαιτούνται από όλους στη NVIDIA και έχω κάνει σοβαρά λάθη στην προσωπική μου ζωή. Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την ανεξάρτητη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.Από την αποχώρησή μου και μετά, έχω γίνει αποδέκτης ενός κύματος εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της NVIDIA, που μου ζητούν να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος. Πολλοί εξακολουθούν να επικοινωνούν απευθείας μαζί μου, καθώς η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί σύνθετες εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας, της αγοράς, του ανταγωνισμού και της γεωπολιτικής.Η NVIDIA είναι μια εταιρεία που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά. Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων μας, των εργαζομένων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος.Ευχαριστώ και πάλι όλους όσοι μου έστειλαν τις ευχές τους. Η στήριξή σας με γεμίζει βαθιά ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη.Προς την οικογένειά μου: Σας αγαπώ και θα αφιερώσω το υπόλοιπο της ζωής μου στο να αποδεικνύω ότι αξίζω την αγάπη σας».