Βαν Γκογκ: Μάχη για πίνακα 180 εκατ. δολαρίων λίγο πριν από τη δημοπρασία του Sotheby’s – Η σκοτεινή διαδρομή από τη ναζιστική Γερμανία
Βαν Γκογκ: Μάχη για πίνακα 180 εκατ. δολαρίων λίγο πριν από τη δημοπρασία του Sotheby’s – Η σκοτεινή διαδρομή από τη ναζιστική Γερμανία
Στο επίκεντρο διαμάχης βρίσκεται πίνακας του Βαν Γκογκ αξίας 180 εκατ. δολαρίων — Οι κληρονόμοι της οικογένειας Φίσερ ζητούν την απόσυρσή του, επικαλούμενοι εξαναγκαστική πώληση λόγω των ναζιστικών διώξεων
Μια διεκδίκηση με ρίζες στη ναζιστική Γερμανία απειλεί να ανατρέψει μία από τις σημαντικότερες δημοπρασίες έργων τέχνης της χρονιάς στη Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας σπάνιος πίνακας του Βίνσεντ βαν Γκογκ, με εκτιμώμενη αξία 180 εκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο οι απόγονοι μιας επιφανούς εβραϊκής οικογένειας επιχειρούν να εμποδίσουν να βγει στο σφυρί.
Πρόκειται για το έργο «Châtaigniers en Fleurs» («Ανθισμένες Καστανιές»), που δημιουργήθηκε το 1890, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του Ολλανδού ζωγράφου. Εφόσον επιτευχθεί η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, ο πίνακας θα μπορούσε να σημειώσει νέο ρεκόρ για έργο του βαν Γκογκ σε δημοπρασία.
Ωστόσο, λίγο πριν από την προγραμματισμένη δημοπρασία της Τετάρτης στο Μανχάταν, οι κληρονόμοι της οικογένειας Φίσερ ζητούν από τον οίκο Sotheby’s να αποσύρει το έργο, αμφισβητώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες άλλαξε χέρια το 1936.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Πρόκειται για το έργο «Châtaigniers en Fleurs» («Ανθισμένες Καστανιές»), που δημιουργήθηκε το 1890, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του Ολλανδού ζωγράφου. Εφόσον επιτευχθεί η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, ο πίνακας θα μπορούσε να σημειώσει νέο ρεκόρ για έργο του βαν Γκογκ σε δημοπρασία.
Ωστόσο, λίγο πριν από την προγραμματισμένη δημοπρασία της Τετάρτης στο Μανχάταν, οι κληρονόμοι της οικογένειας Φίσερ ζητούν από τον οίκο Sotheby’s να αποσύρει το έργο, αμφισβητώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες άλλαξε χέρια το 1936.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα