Μια διεκδίκηση με ρίζες στη ναζιστική Γερμανία απειλεί να ανατρέψει μία από τις σημαντικότερες δημοπρασίες έργων τέχνης της χρονιάς στη Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας σπάνιος πίνακας του Βίνσεντ βαν Γκογκ, με εκτιμώμενη αξία 180 εκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο οι απόγονοι μιας επιφανούς εβραϊκής οικογένειας επιχειρούν να εμποδίσουν να βγει στο σφυρί.Πρόκειται για το έργο «Châtaigniers en Fleurs» («Ανθισμένες Καστανιές»), που δημιουργήθηκε το 1890, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του Ολλανδού ζωγράφου. Εφόσον επιτευχθεί η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, ο πίνακας θα μπορούσε να σημειώσει νέο ρεκόρ για έργο του βαν Γκογκ σε δημοπρασία.Ωστόσο, λίγο πριν από την προγραμματισμένη δημοπρασία της Τετάρτης στο Μανχάταν, οι κληρονόμοι της οικογένειας Φίσερ ζητούν από τον οίκο Sotheby’s να αποσύρει το έργο, αμφισβητώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες άλλαξε χέρια το 1936.