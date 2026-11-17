Σε μια καθημερινότητα όπου οι πληρωμές γίνονται σχεδόν μηχανικά με ένα άγγιγμα του κινητού ή της τραπεζικής κάρτας, ένα μικρό ποσό μετρητών στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμο όταν τα ηλεκτρονικά συστήματα σταματήσουν να λειτουργούν. Και αυτό γιατί, όσο κι αν εξελίσσονται οι ψηφιακές συναλλαγές, εξακολουθούν να εξαρτώνται από το ηλεκτρικό ρεύμα, τις τηλεπικοινωνίες και τις τραπεζικές υποδομές.Η σημασία της διατήρησης ενός χρηματικού αποθέματος έκτακτης ανάγκης επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι φυσικές καταστροφές, οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και οι κυβερνοαπειλές αναδεικνύουν την ευπάθεια των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών.Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των μετρητών ως εναλλακτικού μέσου πληρωμής σε περιόδους κρίσης, όταν οι συνήθεις ηλεκτρονικές συναλλαγές ενδέχεται να καταστούν προσωρινά αδύνατες.Στο πλαίσιο αυτό, αρχές σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία, έχουν προχωρήσει σε συστάσεις για τη διατήρηση ενός μικρού αποθέματος μετρητών, ικανού να καλύψει βασικές ανάγκες για περίπου τρεις ημέρες.Το ενδεικτικό ποσό κυμαίνεται από 70 έως 100 ευρώ ανά άτομο, χωρίς αυτό να αποτελεί ενιαία υποχρεωτική οδηγία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.