Ενίσχυση 400 ευρώ: Στο τραπέζι η πρόωρη πληρωμή – Ποιοι παίρνουν 800 ευρώ και ποιοι τίποτα

Νωρίτερα αναμένεται η καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. δικαιούχους, με πιθανότερη ημερομηνία την 23η Νοεμβρίου – Ποιοι θα λάβουν διπλό ποσό και ποιοι μένουν εκτός πληρωμής