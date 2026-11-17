Ενίσχυση 400 ευρώ: Στο τραπέζι η πρόωρη πληρωμή – Ποιοι παίρνουν 800 ευρώ και ποιοι τίποτα
Ενίσχυση 400 ευρώ: Στο τραπέζι η πρόωρη πληρωμή – Ποιοι παίρνουν 800 ευρώ και ποιοι τίποτα
Νωρίτερα αναμένεται η καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. δικαιούχους, με πιθανότερη ημερομηνία την 23η Νοεμβρίου – Ποιοι θα λάβουν διπλό ποσό και ποιοι μένουν εκτός πληρωμής
UPD:
Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου (25 και 27 του μηνός) αναμένεται να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2.2 εκ συνταξιούχους , άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Η πιθανότερη ημερομηνία καταβολής είναι η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι τα ποσά θα πιστωθούν από την Παρασκευή 20 του μηνός. Ωστόσο αν δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες διαδικασίες (η υπουργός εργασίας απουσιάζει στην Ουάσιγκτον) τα χρήματα θα πιστωθούν τη Δευτέρα η την Τρίτη.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ενίσχυσης είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια για τις κατηγορίες που δικαιούνται την πληρωμή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ενίσχυσης είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια για τις κατηγορίες που δικαιούνται την πληρωμή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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