Μαργαρίτα Κυανίδου: Η αρχιτέκτονας και το έργο ενός γραφείου που διαφέρει

H ιδρύτρια του γραφείου ONUS μιλά στο Newmoney.gr για τη βιωσιμότητα πέρα από τις τάσεις, τις σχεδιαστικές επιλογές με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον