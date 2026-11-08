Μαργαρίτα Κυανίδου: Η αρχιτέκτονας και το έργο ενός γραφείου που διαφέρει
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Μαργαρίτα Κυανίδου: Η αρχιτέκτονας και το έργο ενός γραφείου που διαφέρει

H ιδρύτρια του γραφείου ONUS μιλά στο Newmoney.gr για τη βιωσιμότητα πέρα από τις τάσεις, τις σχεδιαστικές επιλογές με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

Μαργαρίτα Κυανίδου: Η αρχιτέκτονας και το έργο ενός γραφείου που διαφέρει
Αρχιτεκτονικές δομές πλήρως ενσωματωμένες στο τοπίο, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, όγκοι που αποσυναρμολογούνται και επαναχρησιμοποιούνται… Πίσω από ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές κατασκευές στην Ελλάδα βρίσκεται μια δυναμική αρχιτέκτονας, η οποία θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Με πολλές διεθνείς διακρίσεις στο ενεργητικό της, η κυρία Μαργαρίτα Κυανίδου, ιδρύτρια του αρχιτεκτονικού γραφείου ONUS, μιλά στο Newmoney.gr για την ευθύνη της αρχιτεκτονικής απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τις σχεδιαστικές επιλογές που απαιτούν ισορροπία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και το τοπίο, την παρεξηγημένη έννοια της βιωσιμότητας, τους αναπόφευκτους συμβιβασμούς και τη θέση της γυναίκας σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο, όπως αυτός της κατασκευής.

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