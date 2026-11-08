Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές και ποιες παγίδες πρέπει να αποφύγετε

Οι προσφορές έχουν ήδη αρχίσει σε αρκετά καταστήματα, με την κορύφωση να αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου - Τι ισχύει για τις τιμές, τις επιστροφές και τις ηλεκτρονικές αγορές





Η φετινή Black Friday πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ωστόσο οι προσφορές δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη ημέρα. Ήδη από τις αρχές του μήνα, αρκετά φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν αρχίσει να διαθέτουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές, ενώ η εκπτωτική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί έως τη Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.







Πίσω, όμως, από τις εντυπωσιακές διαφημίσεις και τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων ενδέχεται να κρύβονται παραπλανητικές πρακτικές, ενώ η αυξημένη αγοραστική κίνηση αποτελεί ευκαιρία και για επιτήδειους που επιχειρούν να εξαπατήσουν καταναλωτές μέσω διαδικτύου.



Πώς θα καταλάβετε αν μια έκπτωση είναι πραγματική Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της Black Friday είναι η πραγματική αξία των προσφορών. Μια μεγάλη έκπτωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν πωλείται στην καλύτερη δυνατή τιμή.







Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τις ανακοινώσεις μειώσεων τιμών, η τιμή αναφοράς είναι κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων.



Επομένως, μια προσφορά που εμφανίζεται ως ιδιαίτερα συμφέρουσα χρειάζεται έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί αν η μείωση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.



Κλείσιμο Οι ηλεκτρονικές απάτες και τα ύποπτα e-shop Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις διαδικτυακές αγορές, καθώς οι απατεώνες αξιοποιούν την περίοδο των εκπτώσεων για να προσελκύσουν υποψήφιους αγοραστές με εξαιρετικά χαμηλές τιμές.



Η ύπαρξη μιας εντυπωσιακής προσφοράς από άγνωστο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αξιοπιστίας.



Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν αν η επιχείρηση δημοσιοποιεί την πλήρη επωνυμία της, τη διεύθυνση, το ΑΦΜ, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ταυτοποίησή της.



Παράλληλα, χρήσιμη είναι η αναζήτηση αξιολογήσεων από άλλους πελάτες, χωρίς πάντως να θεωρείται ότι οι θετικές κριτικές αρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία ενός καταστήματος.



Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Black Friday 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες και τις εμπορικές επιχειρήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους για μία από τις σημαντικότερες περιόδους αγορών του χρόνου.Η φετινή Black Friday πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ωστόσο οι προσφορές δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη ημέρα. Ήδη από τις αρχές του μήνα, αρκετά φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν αρχίσει να διαθέτουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές, ενώ η εκπτωτική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί έως τητη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.Οι εκπτώσεις δεν αφορούν πλέον μόνο ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, όπως συνέβαινε τα πρώτα χρόνια καθιέρωσης της Black Friday στην ελληνική αγορά. Ρούχα, παπούτσια, καλλυντικά, είδη σπιτιού και πλήθος άλλων προϊόντων περιλαμβάνονται στις προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων.Πίσω, όμως, από τις εντυπωσιακές διαφημίσεις και τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων ενδέχεται να κρύβονται παραπλανητικές πρακτικές, ενώ η αυξημένη αγοραστική κίνηση αποτελεί ευκαιρία και για επιτήδειους που επιχειρούν να εξαπατήσουν καταναλωτές μέσω διαδικτύου.Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της Black Friday είναι η πραγματική αξία των προσφορών. Μια μεγάλη έκπτωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν πωλείται στην καλύτερη δυνατή τιμή.Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν πριν προχωρήσουν σε αγορές, αναζητώντας στοιχεία τόσο από διαφορετικά καταστήματα όσο και από παλαιότερες διαφημιστικές καταχωρίσεις.Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τις ανακοινώσεις μειώσεων τιμών, η τιμή αναφοράς είναι κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων.Επομένως, μια προσφορά που εμφανίζεται ως ιδιαίτερα συμφέρουσα χρειάζεται έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί αν η μείωση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις διαδικτυακές αγορές, καθώς οι απατεώνες αξιοποιούν την περίοδο των εκπτώσεων για να προσελκύσουν υποψήφιους αγοραστές με εξαιρετικά χαμηλές τιμές.Η ύπαρξη μιας εντυπωσιακής προσφοράς από άγνωστο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αξιοπιστίας.Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν αν η επιχείρηση δημοσιοποιεί την πλήρη επωνυμία της, τη διεύθυνση, το ΑΦΜ, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ταυτοποίησή της.Παράλληλα, χρήσιμη είναι η αναζήτηση αξιολογήσεων από άλλους πελάτες, χωρίς πάντως να θεωρείται ότι οι θετικές κριτικές αρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία ενός καταστήματος.

Προσοχή χρειάζεται και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα αναδυόμενα παράθυρα που υπόσχονται αποκλειστικές προσφορές και ζητούν τραπεζικούς κωδικούς, στοιχεία καρτών ή την εγκατάσταση λογισμικού.



Η παρουσία του «https» και του συμβόλου ασφαλούς σύνδεσης είναι χρήσιμη ένδειξη κρυπτογράφησης, δεν αποδεικνύει όμως από μόνη της ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι νόμιμο.



Επιστροφές, εγγυήσεις και έξοδα αποστολής Πριν ολοκληρώσουν μια αγορά, οι καταναλωτές είναι σημαντικό να ενημερώνονται για το συνολικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν, καθώς και για τους όρους παράδοσης και επιστροφής.



Στην τελική τιμή μπορεί να προστίθενται μεταφορικά έξοδα ή άλλες χρεώσεις που περιορίζουν το πραγματικό όφελος της έκπτωσης.



Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος της διαθεσιμότητας. Ένα προϊόν μπορεί να διαφημίζεται σε χαμηλή τιμή, αλλά να μην είναι άμεσα διαθέσιμο, με αποτέλεσμα η παράδοσή του να καθυστερήσει.



Για τις αγορές μέσω διαδικτύου ισχύει, κατά κανόνα, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, με ορισμένες εξαιρέσεις. Στα φυσικά καταστήματα, αντίθετα, η επιστροφή ενός μη ελαττωματικού προϊόντος επειδή ο αγοραστής άλλαξε γνώμη εξαρτάται από την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.



Οι νόμιμες εγγυήσεις και τα δικαιώματα των καταναλωτών για ελαττωματικά προϊόντα εξακολουθούν να ισχύουν και κατά τη διάρκεια των προσφορών.



Προσοχή στις πληρωμές και στις ημερομηνίες παράδοσης Η επιλογή ασφαλούς τρόπου πληρωμής είναι ακόμη ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αγορές από καταστήματα με τα οποία ο καταναλωτής δεν έχει συναλλαχθεί στο παρελθόν.



Οι πληρωμές μέσω κάρτας μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να προσφέρουν δυνατότητες αμφισβήτησης μιας συναλλαγής, για παράδειγμα όταν ένα προϊόν δεν παραδοθεί. Αντίθετα, η απευθείας τραπεζική κατάθεση σε άγνωστο πωλητή μπορεί να δυσκολέψει την ανάκτηση των χρημάτων.



Συνιστάται επίσης η χρήση προσωπικών συσκευών με ενημερωμένο λογισμικό προστασίας, καθώς και η αποφυγή συνδέσμων που προέρχονται από ύποπτα μηνύματα.



Οι καταναλωτές θα πρέπει να διατηρούν την επιβεβαίωση της παραγγελίας και τα αποδεικτικά πληρωμής, ενώ καλό είναι να έχουν εξαρχής σαφή ενημέρωση για την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης.



Τι ισχύει για κουπόνια και δωροκάρτες Όσοι διαθέτουν εκπτωτικά κουπόνια ή δωροκάρτες θα πρέπει να ελέγχουν αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με τις προσφορές της Black Friday.



Ορισμένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών προωθητικών ενεργειών.



Οι σχετικοί όροι πρέπει να είναι ξεκάθαροι πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς.