Η γέφυρα που λύγισε μπροστά στην κάμερα, τέσσερις μήνες μετά τα εγκαίνιά της
Η γέφυρα που λύγισε μπροστά στην κάμερα, τέσσερις μήνες μετά τα εγκαίνιά της
Το πρωί της 7ης Νοεμβρίου 1940, δύο ιδιοκτήτες φωτογραφείου στην Τακόμα στις ΗΠΑ πήραν τις κινηματογραφικές τους κάμερες και κατευθύνθηκαν προς τη γέφυρα Tacoma Narrows
Η γέφυρα ήταν γνωστή για τις ταλαντώσεις της στον άνεμο, αλλά εκείνο το πρωί το οδόστρωμα είχε αρχίσει να στρίβει τόσο πολύ, ώστε η μία πλευρά του σηκωνόταν ψηλά ενώ η άλλη έγερνε προς το νερό. Στα πλάνα τους φαίνεται ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει πάνω στη γέφυρα. Λίγο αργότερα, οι κάμερες καταγράφουν το κεντρικό της τμήμα να διαλύεται και να πέφτει στο στενό, μόλις τέσσερις μήνες μετά τα εγκαίνια.
Η γέφυρα που οι κάτοικοι έλεγαν «Γκέρτι»
Η Tacoma Narrows είχε ανοίξει την 1η Ιουλίου 1940, συνδέοντας την Τακόμα, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τη χερσόνησο Κίτσαπ. Ήταν τότε η τρίτη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο ως προς το μήκος του κεντρικού ανοίγματος. Στους κατοίκους, όμως, ήταν γνωστή με ένα λιγότερο επιβλητικό όνομα: «Galloping Gertie», η «Γκέρτι που καλπάζει», επειδή το οδόστρωμα… ανεβοκατέβαινε όταν φυσούσε.
Οι ταλαντώσεις ήταν γνώριμο θέαμα, αλλά εκείνο το πρωί η κίνηση άλλαξε. Ως τότε, το οδόστρωμα ανεβοκατέβαινε, τώρα άρχισε να στρίβει κατά μήκος του, με τη μία πλευρά να σηκώνεται την ώρα που η άλλη χαμήλωνε. Λίγο πριν την καταστροφή, η κλίση έφτανε έως τις 45 μοίρες.
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Η γέφυρα που οι κάτοικοι έλεγαν «Γκέρτι»
Η Tacoma Narrows είχε ανοίξει την 1η Ιουλίου 1940, συνδέοντας την Τακόμα, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τη χερσόνησο Κίτσαπ. Ήταν τότε η τρίτη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο ως προς το μήκος του κεντρικού ανοίγματος. Στους κατοίκους, όμως, ήταν γνωστή με ένα λιγότερο επιβλητικό όνομα: «Galloping Gertie», η «Γκέρτι που καλπάζει», επειδή το οδόστρωμα… ανεβοκατέβαινε όταν φυσούσε.
Οι ταλαντώσεις ήταν γνώριμο θέαμα, αλλά εκείνο το πρωί η κίνηση άλλαξε. Ως τότε, το οδόστρωμα ανεβοκατέβαινε, τώρα άρχισε να στρίβει κατά μήκος του, με τη μία πλευρά να σηκώνεται την ώρα που η άλλη χαμήλωνε. Λίγο πριν την καταστροφή, η κλίση έφτανε έως τις 45 μοίρες.
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