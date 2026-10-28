Επίδομα συνταξιούχων: Ποιοι θα πάρουν 150 ευρώ και ποιοι 400 ευρώ παραπάνω από πέρυσι
Επίδομα συνταξιούχων: Ποιοι θα πάρουν 150 ευρώ και ποιοι 400 ευρώ παραπάνω από πέρυσι
Στήριξη σε δύο μέτωπα στις 30 Νοεμβρίου - Έως και 2 ενοίκια επιστροφή για ενοικιαστές
Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου κλείνει η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο των μέτρων της ΔΕΘ, που έρχεται για ψήφιση εντός Νοεμβρίου και «ανοίγει» το δρόμο δύο μεγάλες πληρωμές στο τέλος του μήνα: το αυξημένο επίδομα των 400 για περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους και ευάλωτους δικαιούχους, αλλά και την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά που ζουν σε μίσθωμα.
Συνολικά έτσι, στις 30 Νοεμβρίου θα μπουν στους λογαριασμούς των 3,3 εκατομμυρίων δικαιούχων, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πέρα της τακτικής καταβολής μισθών και συντάξεων.
Από τα 250 στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση
Περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι και δικαιούχοι ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αναμένεται να λάβουν την αυξημένη ενίσχυση. Το ποσό διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά, έναντι 250 ευρώ πέρυσι, με αύξηση 60%.
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Συνολικά έτσι, στις 30 Νοεμβρίου θα μπουν στους λογαριασμούς των 3,3 εκατομμυρίων δικαιούχων, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πέρα της τακτικής καταβολής μισθών και συντάξεων.
Από τα 250 στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση
Περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι και δικαιούχοι ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αναμένεται να λάβουν την αυξημένη ενίσχυση. Το ποσό διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά, έναντι 250 ευρώ πέρυσι, με αύξηση 60%.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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