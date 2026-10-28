Η Fed πάτησε «φρένο» στα επιτόκια παρά τον επίμονο πληθωρισμό

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,75%–4%, επιλέγοντας στάση αναμονής παρά τον επίμονο πληθωρισμό, με τις αγορές να προεξοφλούν νέα αύξηση τον Δεκέμβριο