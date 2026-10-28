Η Fed πάτησε «φρένο» στα επιτόκια παρά τον επίμονο πληθωρισμό
Η Fed πάτησε «φρένο» στα επιτόκια παρά τον επίμονο πληθωρισμό
Η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,75%–4%, επιλέγοντας στάση αναμονής παρά τον επίμονο πληθωρισμό, με τις αγορές να προεξοφλούν νέα αύξηση τον Δεκέμβριο
Στην απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα αμερικανικά επιτόκια στο εύρος του 3,75% με 4% κατέληξε η Federal Reserve, επιλέγοντας να κάνει μια παύση στη νομισματική σύσφιγξη μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, την πρώτη από το 2023.
Η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές, καθώς οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει σε ποσοστό περίπου 90% τη διατήρηση των επιτοκίων, παρά την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε στο 3,7% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δομικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,6%, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Παράλληλα, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, με την ανεργία στο 4,2%, εξακολουθεί να προσφέρει περιθώρια για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.
Ωστόσο, η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου έχει ήδη επιβαρύνει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεση νέα παρέμβαση.
Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς λαμβάνεται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με το αυξημένο κόστος ζωής να αποτελεί βασικό πρόβλημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους και τη Fed να καλείται να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της.
Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, από τον οποίο αναζητούνται ενδείξεις για την επόμενη κίνηση.
Σε κάθε περίπτωση, τα προγνωστικά εξακολουθούν να συγκλίνουν σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι η Fed έχει ουσιαστικά υιοθετήσει έναν συμβιβαστικό ρυθμό αυξήσεων ανά δύο συνεδριάσεις.
Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι κίνδυνοι από τις υψηλές ενεργειακές τιμές παραμένουν σημαντικοί.
newmoney.gr
Η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές, καθώς οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει σε ποσοστό περίπου 90% τη διατήρηση των επιτοκίων, παρά την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε στο 3,7% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δομικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,6%, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Παράλληλα, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, με την ανεργία στο 4,2%, εξακολουθεί να προσφέρει περιθώρια για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.
Ωστόσο, η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου έχει ήδη επιβαρύνει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεση νέα παρέμβαση.
Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς λαμβάνεται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με το αυξημένο κόστος ζωής να αποτελεί βασικό πρόβλημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους και τη Fed να καλείται να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της.
Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, από τον οποίο αναζητούνται ενδείξεις για την επόμενη κίνηση.
Σε κάθε περίπτωση, τα προγνωστικά εξακολουθούν να συγκλίνουν σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι η Fed έχει ουσιαστικά υιοθετήσει έναν συμβιβαστικό ρυθμό αυξήσεων ανά δύο συνεδριάσεις.
Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι κίνδυνοι από τις υψηλές ενεργειακές τιμές παραμένουν σημαντικοί.
newmoney.gr
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