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Μάρκο Νίκολιτς: Μ' ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο χάσαμε σήμερα από τον ΠΑΟΚ
Μάρκο Νίκολιτς: Μ' ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο χάσαμε σήμερα από τον ΠΑΟΚ
Δείτε τι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ μετά την ήττα στην Τούμπα για τη League Phase του Superbet Κύπελλο
Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στη League Phase του Superbet Κυπέλλου (και δεύτερη εντός συνόρων μετά από εκείνη στα μέσα Αυγούστου από τον ΟΦΗ στα πέναλτι για το Super Cup).
Η Ένωση αντέδρασε στο Β' ημίχρονο, ισοφάρισε με τον Γιόβιτς και ενώ είχε πάρει τον έλεγχο (έχοντας και δοκάρι με τον Ζίνι) δέχθηκε τελικά δύο γκολ και ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ με τον Σέρβο τεχνικό να μην κρύβει την ενόχληση του για τα όσα έγιναν μετά το 1-1.
«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα κι αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες... Έχω στο μυαλό μου τη Σαχτάρ και το σημερινό, όπου παίξαμε καλύτερα αλλά χάσαμε.
Απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο το ποδόσφαιρο απ' ότι πρέπει και ξεχνάμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες ειδικά όταν έχεις ένα ντέρμπι.
Δεχθήκαμε ένα δεύτερο γκολ σε αντεπίθεση, στο μέσο της κυριαρχίας μας στο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι ανεπίτρεπτο και έχουμε πολλούς τρόπους να την σταματήσουμε με πίεση, με ένα φάουλ... Είχαμε 65% κατοχή, πολλές ευκαιρίες αλλά το ματς έληξε 3-1.
Το καλό είναι ότι παραμένουμε στην 4η θέση και έχουμε ένα ακόμη ματς με τον Αστέρα για να μείνουμε εκεί»
-Γιατί κάνατε μόνο δύο αλλαγές και αν σας εξέπληξε το ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο φορ;
«Όχι γιατί το είχαμε μελετήσει και δεν μας εξέπληξε. Και δεν ήταν καθοριστικό. Καθοριστικό ήταν το δεύτερο γκολ όπως ήρθε και στο σημείο που ήρθε.
Σ' ένα διάστημα όπου για 25-30 λεπτά είχαμε κυριαρχήσει, απολαμβάναμε το ποδόσφαιρο και είχαμε δημιουργήσει εκνευρισμό και στην κερκίδα. Όμως εκεί δεχθήκαμε το γκολ και ήταν πολύ σημαντικό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι θέσεις, αλλά η δύναμη στις μονομαχίες και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε
Αυτό καθόρισε το ματς σήμερα για μένα.
Αφήσαμε δύο βασικούς παίκτες στην Αθήνα και κάποιους στον πάγκο. Έχουμε μια δυσκολία γιατί μάθαμε για τον 2ο νέο παίκτη που πρέπει να παίζει στο Κύπελλο, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν και αυτό πρέπει να γίνεται πολύ νωρίτερα. Έχουμε όμως καλούς νεαρούς παίκτες, φαίνεται και από την πορεία τους και στο Champions League νέων και τα επόμενα χρόνια δεν θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ»
-Υπήρχε πρόβλημα και στη λήψη αποφάσεων στην τελική ενέργεια. Μήπως και εκεί υπήρχε... μεγαλύτερη απόλαυση απ' ότι θα έπρεπε;
«Μπορώ να επαναλάβω ότι είπες ακριβώς... Συμφωνώ απολύτως και αυτό με ενοχλεί. Ίσως δεν αποτελέσει πλήγμα αυτή η ήττα αλλά με ενοχλεί ο τρόπος. Δεν είμαστε εμείς αυτοί! Παίξαμε επιθετικά, είχαμε φάσεις αλλά μας έλειψε στην περιοχή η πείνα και η δίψα για το γκολ… Είχαμε στο 15' πέντε κόρνερ και όλα εκτελέστηκαν λάθος γιατί σκεφτόμασταν 'θα έρθει άλλο ένα και θα σκοράρουμε'… Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες σου γιατί αλλιώς κινδυνεύεις, όπως έγινε τελικά, να δεχθείς γκολ. Ευελπιστώ ότι ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς σήμερα»
Η Ένωση αντέδρασε στο Β' ημίχρονο, ισοφάρισε με τον Γιόβιτς και ενώ είχε πάρει τον έλεγχο (έχοντας και δοκάρι με τον Ζίνι) δέχθηκε τελικά δύο γκολ και ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ με τον Σέρβο τεχνικό να μην κρύβει την ενόχληση του για τα όσα έγιναν μετά το 1-1.
«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα κι αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες... Έχω στο μυαλό μου τη Σαχτάρ και το σημερινό, όπου παίξαμε καλύτερα αλλά χάσαμε.
Απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο το ποδόσφαιρο απ' ότι πρέπει και ξεχνάμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες ειδικά όταν έχεις ένα ντέρμπι.
Δεχθήκαμε ένα δεύτερο γκολ σε αντεπίθεση, στο μέσο της κυριαρχίας μας στο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι ανεπίτρεπτο και έχουμε πολλούς τρόπους να την σταματήσουμε με πίεση, με ένα φάουλ... Είχαμε 65% κατοχή, πολλές ευκαιρίες αλλά το ματς έληξε 3-1.
Το καλό είναι ότι παραμένουμε στην 4η θέση και έχουμε ένα ακόμη ματς με τον Αστέρα για να μείνουμε εκεί»
-Γιατί κάνατε μόνο δύο αλλαγές και αν σας εξέπληξε το ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο φορ;
«Όχι γιατί το είχαμε μελετήσει και δεν μας εξέπληξε. Και δεν ήταν καθοριστικό. Καθοριστικό ήταν το δεύτερο γκολ όπως ήρθε και στο σημείο που ήρθε.
Σ' ένα διάστημα όπου για 25-30 λεπτά είχαμε κυριαρχήσει, απολαμβάναμε το ποδόσφαιρο και είχαμε δημιουργήσει εκνευρισμό και στην κερκίδα. Όμως εκεί δεχθήκαμε το γκολ και ήταν πολύ σημαντικό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι θέσεις, αλλά η δύναμη στις μονομαχίες και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε
Αυτό καθόρισε το ματς σήμερα για μένα.
Αφήσαμε δύο βασικούς παίκτες στην Αθήνα και κάποιους στον πάγκο. Έχουμε μια δυσκολία γιατί μάθαμε για τον 2ο νέο παίκτη που πρέπει να παίζει στο Κύπελλο, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν και αυτό πρέπει να γίνεται πολύ νωρίτερα. Έχουμε όμως καλούς νεαρούς παίκτες, φαίνεται και από την πορεία τους και στο Champions League νέων και τα επόμενα χρόνια δεν θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ»
-Υπήρχε πρόβλημα και στη λήψη αποφάσεων στην τελική ενέργεια. Μήπως και εκεί υπήρχε... μεγαλύτερη απόλαυση απ' ότι θα έπρεπε;
«Μπορώ να επαναλάβω ότι είπες ακριβώς... Συμφωνώ απολύτως και αυτό με ενοχλεί. Ίσως δεν αποτελέσει πλήγμα αυτή η ήττα αλλά με ενοχλεί ο τρόπος. Δεν είμαστε εμείς αυτοί! Παίξαμε επιθετικά, είχαμε φάσεις αλλά μας έλειψε στην περιοχή η πείνα και η δίψα για το γκολ… Είχαμε στο 15' πέντε κόρνερ και όλα εκτελέστηκαν λάθος γιατί σκεφτόμασταν 'θα έρθει άλλο ένα και θα σκοράρουμε'… Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες σου γιατί αλλιώς κινδυνεύεις, όπως έγινε τελικά, να δεχθείς γκολ. Ευελπιστώ ότι ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς σήμερα»
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