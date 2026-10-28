Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Λίσι: Είχα καιρό την ιδέα για το 4-4-2
Λίσι: Είχα καιρό την ιδέα για το 4-4-2
Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ και για την απόφαση του να παρατάξει τον ΠΑΟΚ με 4-4-2
Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με σκορ 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας και ο Αλέσιο Λίσι στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM TV μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε και στην απόφαση του να παίξει με δύο επιθετικούς. Ακόμη τόνισε πως η ομάδα του είναι πολύ κοντά σε αυτό που θέλει.
Αναλυτικά ο Αλέσιο Λίσι μίλησε:
Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι ακόμη και με τον ΟΦΗ η ομάδα επίσης έδειξε αντίδραση, η διαφορά είναι ότι σήμερα σκοράραμε ενώ στην Κρήτη όχι. Η ομάδα έχει πολύ μεγάλη διάθεση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο».
Για το 4-4-2: «Ήταν μία ιδέα που είχα εδώ και καιρό, αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και τώρα είμαστε κοντά σε αυτό.
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος απ' όλα τα παιδιά του ρόστερ, σήμερα χρησιμοποιήθηκαν παιδιά που είχαν καιρό να παίξουν και ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά και αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο προπονούμαστε μέσα στην ομάδα».
Αναλυτικά ο Αλέσιο Λίσι μίλησε:
Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι ακόμη και με τον ΟΦΗ η ομάδα επίσης έδειξε αντίδραση, η διαφορά είναι ότι σήμερα σκοράραμε ενώ στην Κρήτη όχι. Η ομάδα έχει πολύ μεγάλη διάθεση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο».
Για το 4-4-2: «Ήταν μία ιδέα που είχα εδώ και καιρό, αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και τώρα είμαστε κοντά σε αυτό.
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος απ' όλα τα παιδιά του ρόστερ, σήμερα χρησιμοποιήθηκαν παιδιά που είχαν καιρό να παίξουν και ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά και αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο προπονούμαστε μέσα στην ομάδα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα