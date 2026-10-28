Λίσι: Είχα καιρό την ιδέα για το 4-4-2
SPORTS
Αλέσιο Λίσι ΠΑΟΚ ΑΕΚ

Λίσι: Είχα καιρό την ιδέα για το 4-4-2

Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ και για την απόφαση του να παρατάξει τον ΠΑΟΚ με 4-4-2

Λίσι: Είχα καιρό την ιδέα για το 4-4-2
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Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με σκορ 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας και ο Αλέσιο Λίσι στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM TV μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε και στην απόφαση του να παίξει με δύο επιθετικούς. Ακόμη τόνισε πως η ομάδα του είναι πολύ κοντά σε αυτό που θέλει.

Αναλυτικά ο Αλέσιο Λίσι μίλησε:

Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι ακόμη και με τον ΟΦΗ η ομάδα επίσης έδειξε αντίδραση, η διαφορά είναι ότι σήμερα σκοράραμε ενώ στην Κρήτη όχι. Η ομάδα έχει πολύ μεγάλη διάθεση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο».

Για το 4-4-2: «Ήταν μία ιδέα που είχα εδώ και καιρό, αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και τώρα είμαστε κοντά σε αυτό.
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος απ' όλα τα παιδιά του ρόστερ, σήμερα χρησιμοποιήθηκαν παιδιά που είχαν καιρό να παίξουν και ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά και αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο προπονούμαστε μέσα στην ομάδα».
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