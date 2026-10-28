Μήνυμα Γεραπετρίτη για το παζάρι που επιχειρεί η Τουρκία με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ: Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι πεδίο πλειστηριασμού
Μήνυμα Γεραπετρίτη για το παζάρι που επιχειρεί η Τουρκία με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ: Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι πεδίο πλειστηριασμού
«Οι θάλασσες και οι ωκεανοί δεν αποτελούν προνόμιο ούτε οικόπεδο, η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ
Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού, αλλά πεδίο επιβολής του διεθνούς δικαίου, ήταν το μήνυμα που έστειλε προς την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι με τον ΓΓ του ΟΗΕ συζήτησαν θέματα που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια.
«Έκανα ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παράνομες οριοθετήσεις. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι θάλασσες, οι ωκεανοί δεν αποτελούν προνόμιο ούτε οικόπεδο του καθένα. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις μεταξύ όμορων θαλασσίων χωρών και αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι κανόνες που αφορούν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι οι κανόνες εκείνοι στους οποίους έχουν προσχωρήσει τα περισσότερα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο σεβασμός απέναντι σε αυτούς τους κανόνες είναι απαράγραπτη συνθήκη ειρήνης και ευημερίας» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.
Σχετικά με την Ελλάδα και τις θαλάσσιες ζώνες, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες. Θα επιμείνουμε στην πίστη μας στο διεθνές δίκαιο ως μόνο τρόπο για την επίλυση των διαφορών. Η Ελλάδα πάντοτε επιμένει στο ότι θα πρέπει οι χώρες, οι οποίες είναι γειτονικές, να εργάζονται μεταξύ τους για να επιλύουν τις διαφορές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται ανεκτές οποιασδήποτε επιθετικές και αντίθετες στο διεθνές δίκαιο ενέργειες».
Ο υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει και δημοσιεύματα ότι η Τουρκία προσπαθεί να προσεγγίσει την Αίγυπτο για να ορίσουν θαλάσσιες ζώνες.
«Κατ' αρχάς, θα ήθελα να επισημάνω την στρατηγική-αδελφική σχέση την οποία έχουμε με την Αίγυπτο, η οποία εξελίσσεται σε όλα τα πεδία» είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Αιγύπτιος Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη στάθηκε δίπλα μου εδώ στη Νέα Υόρκη όταν ανακοινώσαμε τη δήλωση, η οποία αφορά το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Έχουμε μία πολύ κοινή πεποίθηση σε σχέση με την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου με την Αίγυπτο».
Τόνισε ακόμη: «Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού. Είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει το διεθνές δίκαιο να επιβάλλεται. Διαφορετικά, θα φτάσουμε σε μία κατάσταση ακρότητας που θα είναι εξαιρετικά επιζήμια όχι μόνο για τις χώρες οι οποίες βρέχονται από το Μεσόγειο ή από άλλες θάλασσες, αλλά θα είναι εξαιρετικά επιζήμια για το παγκόσμιο εμπόριο, θα είναι επιζήμια για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ενεργειακή ασφάλεια, για την προστασία του».
Όπως επισήμανε, «θα πρέπει να ληφθούν και νέες αποφάσεις, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να αποκλιμακωθούν οι κρίσεις, να σταματήσουν οι πόλεμοι, να δοθεί μια διέξοδος στην ενεργειακή, στην επισιτιστική κρίση, να μπορέσουν να δουλέψουν οι λαοί κατά τρόπο ειρηνικό».
Οι δύο άνδρες συζήτησαν και το Κυπριακό, «το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», με τον υπουργό να σημειώνει ότι «οι συνθήκες θα πρέπει επιβάλλουν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις πιο επίσημες σχετικά με την ουσία του Κυπριακού» και ότι «δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ, το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες».
Σε δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι με τον ΓΓ του ΟΗΕ συζήτησαν θέματα που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια.
«Έκανα ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παράνομες οριοθετήσεις. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι θάλασσες, οι ωκεανοί δεν αποτελούν προνόμιο ούτε οικόπεδο του καθένα. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις μεταξύ όμορων θαλασσίων χωρών και αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι κανόνες που αφορούν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι οι κανόνες εκείνοι στους οποίους έχουν προσχωρήσει τα περισσότερα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο σεβασμός απέναντι σε αυτούς τους κανόνες είναι απαράγραπτη συνθήκη ειρήνης και ευημερίας» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.
Σχετικά με την Ελλάδα και τις θαλάσσιες ζώνες, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες. Θα επιμείνουμε στην πίστη μας στο διεθνές δίκαιο ως μόνο τρόπο για την επίλυση των διαφορών. Η Ελλάδα πάντοτε επιμένει στο ότι θα πρέπει οι χώρες, οι οποίες είναι γειτονικές, να εργάζονται μεταξύ τους για να επιλύουν τις διαφορές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται ανεκτές οποιασδήποτε επιθετικές και αντίθετες στο διεθνές δίκαιο ενέργειες».
Ο υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει και δημοσιεύματα ότι η Τουρκία προσπαθεί να προσεγγίσει την Αίγυπτο για να ορίσουν θαλάσσιες ζώνες.
«Κατ' αρχάς, θα ήθελα να επισημάνω την στρατηγική-αδελφική σχέση την οποία έχουμε με την Αίγυπτο, η οποία εξελίσσεται σε όλα τα πεδία» είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Αιγύπτιος Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη στάθηκε δίπλα μου εδώ στη Νέα Υόρκη όταν ανακοινώσαμε τη δήλωση, η οποία αφορά το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Έχουμε μία πολύ κοινή πεποίθηση σε σχέση με την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου με την Αίγυπτο».
Τόνισε ακόμη: «Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού. Είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει το διεθνές δίκαιο να επιβάλλεται. Διαφορετικά, θα φτάσουμε σε μία κατάσταση ακρότητας που θα είναι εξαιρετικά επιζήμια όχι μόνο για τις χώρες οι οποίες βρέχονται από το Μεσόγειο ή από άλλες θάλασσες, αλλά θα είναι εξαιρετικά επιζήμια για το παγκόσμιο εμπόριο, θα είναι επιζήμια για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ενεργειακή ασφάλεια, για την προστασία του».
📍New York, 🇺🇳 #UN ΗQ 🇬🇷 FM George Gerapetritis met with @UN SG António Guterres @antonioguterres. Talks focused on the UN's future, the selection of its next SG, the #Cyprus issue & recent developments in #Ukraine, #Libya, the East Med & the wider Middle East. #GreeceUNSC https://t.co/CczS0EMf5f— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 28, 2026
Τι συζητήθηκε στη συνάντησηΌπως επισήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αντώνιο Γκουτέρες συζήτησαν «για όλες τις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη στην υφήλιο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την Ουκρανία, για την Μέση Ανατολή, για την Αφρική. Η διαπίστωση την οποία κάναμε από κοινού, είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία».
Όπως επισήμανε, «θα πρέπει να ληφθούν και νέες αποφάσεις, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να αποκλιμακωθούν οι κρίσεις, να σταματήσουν οι πόλεμοι, να δοθεί μια διέξοδος στην ενεργειακή, στην επισιτιστική κρίση, να μπορέσουν να δουλέψουν οι λαοί κατά τρόπο ειρηνικό».
Οι δύο άνδρες συζήτησαν και το Κυπριακό, «το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», με τον υπουργό να σημειώνει ότι «οι συνθήκες θα πρέπει επιβάλλουν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις πιο επίσημες σχετικά με την ουσία του Κυπριακού» και ότι «δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ, το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες».
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